Samsun 'Hırsız' Diyerek Fotoğrafını Paylaşan Market Sahibini Yaraladı, Serbest Kaldı

'Hırsız' diyerek fotoğrafını paylaşan market sahibini yaraladı, serbest kaldı

Samsun'da bıçaklı saldırı düzenlediği market sahibi İsmail S.'yi yaralayan ardından gözaltına alınırken, Pişman değilim, hak etti. Hakkımda böyle şeyler yazarsa herkesi bıçaklarım diyen F.K. serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre F.K. (17), market işletmecisi İsmail S.'nin dükkanından hırsızlık yaptı. Olayın ardından market sahibi İsmail S., hırsızlık yaptığını öne sürdüğü ve hakkında polise şikayette bulunduğu F.K.'nın fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Paylaşımları gören F.K., markete giderek İsmail S., ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce F.K., market sahibini yanında getiridiği bıçakla yaraladı. Bacak ve karnından yaralanarak kanlar içinde yere yığılan İsmail S., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalesinin ardından İsmail. S.'yi hastaneye kaldırarak tedaviye aldı.

SERBEST KALDI

Mahallelinin ve esnafın linç girişiminde bulunduğu şüpheli F.K. ve arkadaşı G.Ö. (16), motosikletli polis ekiplerince yakalandı. Sorgusu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen F.K., basın mensuplarına Pişman değilim, hak etti. Hakkımda böyle şeyler yazarsa herkesi bıçaklarım, hiç fark etmez dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA