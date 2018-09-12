Samsun Heyetinin Ankara Ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Karaaslan'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Samsun heyeti, ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'u, daha sonra sırasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında bakanlıkları ilgilendiren konularda şehrin talepleri ve projeleri ele alındı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Karaaslan, Cumhurbaşkanlığı Hükümetinin etkin ve verimli çalışma disiplini ile Türkiye'yi 2023'e taşıyacak çok güçlü bir kadro olduğuna vurgu yaptı.

Görüşmeye ilişkin görüşlerini aktaran Karaaslan, şunları kaydetti:

"Samsun'umuzun, lojistikten ticarete, tarımdan sanayiye ve hizmetler sektörüne kadar doğal ve beşeri sermayesini en iyi şekilde değerlendirebilen, kaynaklarını ve avantajlarını etkin kullanabilen bir şehrimiz olarak hem Karadeniz bölgemizde hem de ülkemizde özel yeri bulunmaktadır.

Şehrimizin tüm değerleriyle bir bütün olarak geliştirilmesi ve sahip olduğu eşsiz doğal ve tarihi kimlik doğrultusunda eylem planlarının oluşturulması amacıyla birlikte mesai verdiğimiz kıymetli milletvekillerimiz, İl Başkanımız, Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile sayın bakanlarımıza gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde şehrimizin kültürden turizme, çevreden şehirciliğe, tarımdan sanayi ve teknoloji kaynakları ile yatırımlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduk, Samsun'umuzun taleplerini iletme imkanı bulduk. Sayın bakanlarımıza ilgileri dolayısıyla teşekkür ediyoruz."