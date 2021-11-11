SAMSUN HEYETİNDEN GAZİANTEP'E ZİYARET

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te bu yıl düzenlenen ve başarıyla tamamlanan TEKNOFEST çalışmalarını yerinde incelemek için Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, beraberindeki heyetle birlikte şehirde inceleme yapmak için Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Bu yıl TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Gaziantep'in başarısını ve TEKNOFEST sürecinde yürütülen çalışmaları yerinde görmek için Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir Gaziantep'e gelerek ziyarette bulundular. Vali Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, Gaziantep'in TEKNOFEST sürecini başarıyla tamamlayan bir olduklarını ve önümüzdeki yıl Samsun'da yapılacak olan TEKNOFEST için fikir istişaresinde bulunmak için ziyarette bulunduklarını belirttiler.

DAĞLI 'GAZİANTEP'İN TEKNOFEST BAŞARISINI YERİNDE İNCELEDİK'

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Gaziantep'in başarıyla tamamlanan TEKNOFEST sürecini yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunulmak üzere Gaziantep'e geldiklerini söyledi.

Dağlı, Gaziantep'in TEKNOFEST başarısından faydalanmak istediklerini dile getirerek, Bugün Gaziantep'e yaptığımız ziyaretin amacı önümüzdeki yıl Samsun'da yapılacak olan TEKNOFEST öncesi fikir istişaresinde bulunmak. Gaziantep'in geçen yıl başarıyla yürüttüğü TEKNOFEST sürecini yerinde görmek ve hangi safhalardan geçtiğini hep birlikte gözlemlemek için buraya geldik. Gerçekten çok büyük bir gelişmenin olduğunu, TEKNOFEST'in ilde kalıcı bir iz bıraktığını her alanda gördük. Umarız biz de Gaziantep'in yaptığı bu başarıdan faydalanarak şehrimizde de önümüzdeki yıl TEKNOFES'i başarıyla tamamlarız diye konuştu.

DEMİR 'TEKNOFEST GAZİANTEP'TE KALICI ESERLER BIRAKMIŞ'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu yıl TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan ve başarıyla süreci tamamlayan Gaziantep'i yerinde incelemek için şehre geldiklerini dile getirdi.

TEKNOFEST'in Gaziantep'te önemli izler ve eserler bıraktığını belirten Demir, Gaziantep'te çok hummualı bir çalışma gerçekleştirilmiş. Gaziantep'in bu başarısından istifade ederek biz de Samsun'da önümüzdeki yıl TEKNOFEST'i başarıyla tamamlamayı arzuluyoruz. Bu kapsamda Gaziantep'in TEKNOFEST öncesinde yaptığı çalışmaları yerinde incelemek için buradayız dedi.

GÜL 'SAMSUN TEKNOFEST'E EV SAHİPLİĞİ YAPMASIYLA BAŞARISINI TESCİLLEDİ'

Gaziantep Valisi Davut Gül, bu yıl Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST'in başarıyla tamamlandığını ve önümüzdeki yıl Samsun'da gerçekleşecek olan TEKNOFEST için Gaziantep olarak ellerinden gelen desteği sunacaklarını söyledi.Vali Gül, Samsun'un tüm kriterleri geçerek TEKNOFEST'e ev sahipliği yapmasıyla başarısını tescillediğini söyleyerek, Samsun'un TEKNOFES'e kabul edilmesi aynı zamanda Samsun'un her alandaki başarısını da tescillemiş oldu. İnanıyoruz ki çok daha iyisini Samsun yapacaktır. Gaziantep olarak bizler de Samsun'da gerçekleşecek olan TEKNOFEST için elimizden gelen desteği sunmaya hazırız ifadelerinde bulundu.