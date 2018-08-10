Samsun Havalimanı'nda Yolcu Sayısı Yüzde 2 Arttı

Samsun Valisi Osman Kaymak, Çarşamba Havalimanı'nın 2018 Temmuz ayına ait iç ve dış hat trafiğinin bir önceki yıla göre arttığını belirtti.

Vali Kaymak yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan '2018 yılı Temmuz Ayı Havalimanı istatistiklerine göre, temmuz ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 144 bin 759, dış hat yolcu trafiği ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43 artışla 20 bin 729, toplamda ise yüzde 2 artışla 165 bin 488 oldu.

2018 yılı temmuz ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla bin 109 oldu. Dış hatlar uçak trafiği yüzde 22 artışla 168 olmak üzere, toplam uçak trafiği 2018 yılı temmuz ayında Samsun Çarşamba Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda bin 743 ton olarak gerçekleşti.

Son 7 aylık istatistiklere göre ise Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla bir milyon 25 bin 193 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği 8 bin 263'e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 21 artışla 9 bin 277 tona ulaştı."

Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan karşılıklı olarak haftanın her günü İstanbul ve Ankara'ya, 6 gün İzmir'e, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri Antalya'ya uçuş seferleri yapıldığını anımsatan Vali Kaymak, Almanya'ya haftada 6 gün, Avusturya'ya ve Fransa'ya ise haftada 1 gün uçak seferleri düzenlendiğini belirtti.

Vali Osman Kaymak açıklamasında ayrıca, Rusya'nın Krasnodar kentine haftada 2 gün olmak üzere direk uçuş seferi yapıldığını, Kuveyt'e de direk uçuşların devam ettiğini bildirdi.