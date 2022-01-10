Samsun Havalimanı'nda 2021'de yolcu sayısı yüzde 32 arttı

Samsun- Çarşamba Uluslararası Havalimanı'ndan hizmet alan yolcu sayısı 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 32 artarak 1 milyon 142 bin 51 oldu.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'ndan hizmet alan yolcu sayısının 2020 yılına göre yüzde 32 artarak 1 milyon 142 bin 51 olarak gerçekleştiği, uçak trafiğinin 13 bin 13, yük trafiği ise 13 bin 259 ton olduğu belirtildi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği ile yaptığı açıklamalarda, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre; Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda 2020 yılı Aralık ayında 51 bin 181 olan yolcu trafiği, 2021 yılı Aralık ayında yüzde 85 artmış ve iç hat yolcu trafiği 85 bin 634, dış hat yolcu trafiği 9 bin 327 olmak üzere toplam yolcu trafiği 94 bin 961 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Aralık ayında Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1009, dış hatlar uçak trafiği 110 olmak üzere, toplam uçak trafiği 1119, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 1190 ton oldu. 2020 yılında hizmet verilen yolcu sayısı 868 bin 141 iken 2021 yılında yüzde 32 artarak 1 milyon 142 bin 51; 2021 yılında uçak trafiği 13 bin 13, yük trafiği ise 13 bin 259 ton olarak gerçekleşti" dedi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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