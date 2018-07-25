Samsun Halde Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Samsun'un Bafra ilçesinde Arif Özmen, halde meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, Bafra ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halinde meydana geldi. İddiaya göre, Arif Özmen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından göğsünden ve başından tabancayla vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında Özmen, özel bir hastaneye kaldırıldı. Arif Özmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bafra ilçesinde sebze ve meyve halinde Arif Özmen'in silahlı saldırıda hayatını kaybetitği olay işyerining üvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay anında şüpheliyi gören Özmen ince kolonun arkasına saklanıyor. Saldırgan ise onu görüp ateş ediyor. Saldırgan, sebze kasalarının yanına yere düşen Özme'nin başına tekrar ateş ediyor. Buradan uzaklaşmak isterken kendisine yaklaşan bir kadına da tabancayı doğrultan şüpheli son anda ateş etmekten vazgeçip gidiyor.