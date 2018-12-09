Samsun Güvenlik Kamerası Şirketinin Kapısındaki Çiçeği Aldı, O Anlar Kameraya Kaydedildi

Samsun'da, güvenlik kamerası sistemleri üzerine hizmet verilen şirketin giriş kapısının önüne konulan çiçek, yaşlı bir kadın tarafından çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik şirketine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, kasım ayında, İlkadım ilçesine bağlı Saitbey Mahallesi Kulaca Caddesi'ndeki özel güvenlik şirketinin önünde meydana geldi. Güvenlik kamerası sistemleri kurulumu ile bakımının yapıldığı şirketin çalışanları, iş yerinin kapısının önüne konulan zakkumun yerinde olmadığını fark etti. Çiçeğin yerinde olmamasına şaşıran şirket görevlileri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde; yolda yürüyen yaşlı bir kadının, saksı içindeki çiçeği alıp, yoluna devam ettiği görüldü.

Şirket yetkilileri, çiçeğin çalındığını öğrenirken, kimliği belirsiz kadın hakkında şikayette bulunmadı.

Şirketin güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarında yaşlı kadının, çevreyi önce kontrol ettiği ardından çiçeği alıp, olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.