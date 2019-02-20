Samsun Gözaltındaki Arkadaşlarını Merak Edip Emniyete Gelince Onlar da Yakalandı

Samsun'da girdikleri marketten çaldıkları alkollü içeceklerle kaçmaya çalışan yaşları 16 ile 22 arasındaki 5 şüpheliden biri, işyeri sahibince yakalanarak polise teslim edildi. Bindikleri araçla kaçan diğer şüpheliler, gözaltına alınan arkadaşları H.Ç.'nin (16) durumunu merak edip geldikleri Çocuk Şube Müdürlüğü binası önünde bekledikleri sırada polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde yer alan bir markette meydana geldi. Mersin'den geldikleri ilçede gezinen H.Ç. (16), H.İ.D. (16), U.G. (16), A.T. (17) ve H.D. (22), iddiaya göre girdikleri marketten, alkollü içecekleri, yanlarında getirdikleri sırt çantasına koyarak, para ödemeden çıkmak istedi. Şüphelilerin kasada ücret ödemeden çıktığını fark eden market sahibi, kaçan şüphelilerin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonucu, iş yeri sahibi şüphelilerden birini yakalamayı başardı, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, iş yeri sahibince yakalanan şüpheli H.Ç.'yi gözaltına aldı. Kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, gözaltına alınan şüpheli, sorgusu için Denizevleri Polis Merkezi'ne götürüldü, ardından da Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

MERAK ETTİLER, YAKALANDILAR

Marketten çaldıkları alkollü içkilerle kayıplara karışan 4 şüpheli, bir süre sonra kaçtıkları araçla, gözaltına bulunan arkadaşlarının durumunu merak edip, Çocuk Şube Müdürlüğü binası çevresine geldi. Yol kenarına park ettikleri yerden Çocuk Şube Müdürlüğü binasını gözleyen 4 arkadaş, polis ekiplerinin kendilerini fark ettiğini anlayınca panik yaşadı, kaçmaya çalıştı. Yaşanan kısa süreli kovalamacada şüpheliler çaldıkları içeceklerle birlikte yakalandı.

Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA