'Samsun Golf Sahası'na gelen işletme teklifleri değerlendiriliyor
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'Samsun Golf Sahası'na gelen işletme teklifleri değerlendiriliyor

'Samsun Golf Sahası'na gelen işletme teklifleri değerlendiriliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 650 dönüm dolgu sahası üzerinde bulunan 'Samsun Golf Sahası'nı işletmek için gelen teklifleri değerlendirdiklerini söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 650 dönüm dolgu sahası üzerinde bulunan 'Samsun Golf Sahası'nı işletmek için gelen teklifleri değerlendirdiklerini söyledi.

2016 yılında deniz doldurularak oluşturulan alana yapılması ile dünyada tek olma özelliği taşıyan Samsun Golf Sahası, 9 çukurlu yapıldıktan sonra 18 çukura çıkarıldı. Uluslararası standartlara kavuşturulan 650 dönüm üzerindeki Karadeniz'in tek golf sahası, profesyonel ve amatör sporculara hizmet veriyor. 3 yapay gölet bulunan sahanın işletmesi Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Golf Federasyonu'na (TGF) devredilmişti. Başkan Mustafa Demir, federasyonun da golf sahasını işletmekte sıkıntı yaşadığını belirterek, işletme için gelen teklifleri değerlendirdiklerini açıkladı.

"Samsun Golf Sahası işletmesi için gelen teklifleri değerlendiriyoruz"

TGF'nin de golf sahasını işletmede sıkıntı yaşadığını dile getiren Demir, "Samsun'da denize dolgu sahasının üzerinde 650 dönüm alanda bizden önceki yönetim zamanında güzel bir 18 delikli golf sahası inşa edilmişti. Pandemi sürecinin de devreye girmesiyle golfun aslında yapıldığı anda da işletmesi belediyemize ciddi anlamda yük getiriyor. Ama prestij ve önemli bir tesis. Samsun'un da çok önemli bir lokasyonunda bulunuyor. Biz, golf sahasının amacının dışında herhangi bir proje düşünmüyoruz.

Belediyenin burayı işletmesi söz konusu değil. Burası şu anda Türkiye Golf Federasyonu'nda. Onlar da işletmekte zorlanıyorlar. Yeni bir konsept ile biraz daha projeyi geliştirerek, golf sahası olarak devamını sağlayıp, işletme için teklifler var. Onları değerlendiriyoruz" dedi. - SAMSUN

'Samsun Golf Sahası'na gelen işletme teklifleri değerlendiriliyor
'Samsun Golf Sahası'na gelen işletme teklifleri değerlendiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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