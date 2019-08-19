19.08.2019 17:05

- Samsun Golf Sahası 5 yıllığına Türkiye Golf Federasyonu'na kiralanacak

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Golf Sahası'nın 5 yıllığına Türkiye Golf Federasyonu'na kiralanacağını açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 2019 yılı Ağustos ayı 1. Oturumu Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 1 tanesi gündem dışı olmak üzere 28 gündem maddesi meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilerek komisyona sevk edildi.

"Belediyenin teşkilat yapısıyla ilgili çalışmalarımız var"

Toplantıda gündem dışı açıklamalarda bulunan Başkan Demir, Büyükşehir Belediyesi'nin teşkilat yapısıyla ilgili çalışmaları olduğunu söyledi. Güzel bir çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Demir, "Belediyeyi daha da küçülten, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra belediyeyi çok daha aktif kesin kararlar alan ve belli alanlardaki yetki karmaşasını kaldıran teknik kapasitesini üst düzeye çıkartan, projelendirme, etüt, sahadaki hizmet uygulamaları çok aktif hale getirecek olan bir teşkilat şeması. Üzerinde 1 buçuk aylık bir çalışmamız oldu" dedi.

"Golf Kulübü alanı 5 yıllığına Türkiye Golf Federasyonu'na kiralanacak"

Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği Golf Kulübü alanının Türkiye Golf Federasyonu'na kiralanmasının gündem dışı olarak mecliste üyelerin oylarına sunulacağını kaydeden Başkan Demir, "Şu anda Anakent Şirketimizce işletiliyor. Belediye bütçesine ciddi bir maliyeti söz konusu. Özellikle seçimlerden sonra gördük ki golf kulübünün bulunması Samsun'a çok ciddi prestij katıyor. Topyekun, müştemilatıyla birlikte 5 yıllığına Türkiye Golf Federasyonu'na işletmesini devretme söz konusu. Oradaki golf ile ilgili aktiviteleri federasyonun bizzat kendisi işleteceği için 3 katı daha fazla aktivite artışı bekliyoruz. Yaklaşık 2 milyon civarındaki yükten de belediye kurtulmuş olacak. Üzerine kira alması da söz konusu. Hem Samsun'un golf alanında daha çok Türkiye'nin gündemine gelmesi hem de mali olarak belediyeye çok ciddi anlamda katkı sağlayacak olan bir protokol olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA