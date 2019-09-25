Samsun giyim mağazasında hırsızlık kamerada

25.09.2019 10:16

Giyim mağazasında hırsızlık kamerada

Samsun'da bir giyim mağazasında alışveriş yapan S.A.'nın (40) sırt çantasındaki cüzdanından para çalındığı anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Eylül günü İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bir giyim mağazasında meydana geldi. Alışveriş yapmak üzere mağazaya gelen S.A., aldığı ürünlerin parasını ödemek için kasaya gittiği sırada cüzdanından 165 TL'nin çalındığını fark etti. S.A. bunun üzerine polise başvurarak şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu dedektifleri, şüphelin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, mağazanın güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarında, henüz kimliği belirlenemeyen şüphelinin, arandığı belirtildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan mağazadaki hırsızlık anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde mavi eşarplı şüphelinin, S.A.'yı merdivende ve mağaza içinde takip ederek sırt çantasından çaldığı cüzdanı içinden parayı aldıktan sonra cüzdanı yeniden çantaya geri bırakıp mağazadan ayrıldığı görülüyor.

Kaynak: DHA