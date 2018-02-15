Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kırmacı Açıklaması

Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nail Kırmacı, kentten geçen yıl 15 milyon 202 bin 993 dolar tutarında su ürünleri ihracatı yapıldığını belirtti.

Kırmacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'un gerek coğrafi gerekse stratejik açıdan sahip olduğu avantajları kullanmaya devam ettiğini söyledi.

Kentten geçen yıl 15 milyon 202 bin 993 dolarlık su ürünleri ihracatı yapıldığını dile getiren Kırmacı, bu ürünlerin büyük kısmının Avrupa ülkelerine gönderildiğini ifade etti. Kırmacı, "İspanya, Belçika, Fransa gibi önemli pazarlara ihracat yapan firmalarımız Samsun ve ülke ekonomisinin yüz güldüren yanıdır." dedi.

Samsun su ürünleri pazarının her geçen gün büyüdüğünü belirten Kırmacı, şunları kaydetti:

"Kentten 2017 yılında 49 bin 504 kilogram alabalık, çipura, levrek, palamut ve sardalya, 1 milyon 473 bin 910 kilogram balık unu, 1 milyon 439 bin 720 kilogram balık yağı, 526 tıbbi sülük, 348 bin 740 kilogram deniz salyangozu ile 1 milyon 255 bin 606 kilogram marine hamsi ihraç edildi. Hayvansal kökenli ürünler ihracatında en büyük payı 15 milyon 202 bin 993 dolarla su ürünleri aldı."

Kırmacı, firmaların bu yıl ABD ve Japonya pazarına açılmayı planladığını, bu ülkelere özellikle marine hamsi ve sardalya ile taze alabalık ve somon ihraç edileceğini söyledi.