Samsun Gıda Fuarı'nda 41 yıllık bir marka

22.11.2019 12:15 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:20

KARADENİZBİRLİK, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Samsun Gıda Fuarı'ndaki yerini alırken Genel Müdür Ünal Erarslan, "Üretimimizi, 1'inci sınıf kalite ve en uygun fiyatla halkımıza sunmaya devam ediyoruz" dedi.



Genel merkezi Samsun'da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), 4'üncü Samsun, Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı'ndaki(Samsun Gıda 2019) yerini aldı. KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, 41 yıldır 1'incsi sınıf kalitede, uygun fiyatta ayçiçek yağı üretmeye devam ettiklerini söyledi.



Sektörün nabzı fuarda atıyor



Tekkeköy ilçesindeki TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi, bu yıl 4'üncü kez Samsun Gıda Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. Perşembe günü gerçekleştirilen açılışla kapılarını halka açan Samsun Gıda Fuarı'na bu yıl da katılan KARADENİZBİRLİK, 'Helal Gıda' başta olmak üzere tüm kalite belgelerine sahip ayçiçeği ürünlerinin yer aldığı standıyla ilk günden büyük ilgi görüyor. KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, gıdanın, üretim değeri, istihdama katkısı gibi unsurlarıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, "Bu nedenle gıda sektörünün nabzının attığı Samsun Gıda Fuarı'nda yer aldık" şeklinde konuştu.



Üreticinin ve tüketicinin yanında



KARADENİZBİRLİK'in 41 yıllık tarihinde 'kalite ve güven' ilkesinden ödün vermediğini belirten Ünal Erarslan şunları söyledi: "Bu uzun süre zarfında kurumumuz, bölgemizdeki ayçiçeği üreticisinin daima yanında olmuş, çiftçimizi özellikle serbest piyasa koşulları karşısında daima korumuş, korumaya devam etmektedir. Üreticiden aldığı ürünü yağa çeviren KARADENİZBİRLİK, birinci sınıf üretimi ve ekonomik satışıyla ise tüketiciye de hizmet vermektedir. Helal Gıda başta olmak üzere tüm kalite belgelerine sahip ürünümüz, 41 yıldır halkımızın beğeniyle kullandığı bir marka haline gelmiştir."



"Fuar katılmak memnuniyet verici"



Samsun Gıda Fuarı'na katılmaktan dolayı memnun olduklarını söyleyen Genel Müdür Erarslan, "Fuarın üreticimiz ve tüketicimiz ile olan ilişkimize katkı sağlayacağına inanıyoruz. İlk günden gördüğümüz büyük ilgi, KARADENİZBİRLİK markasının bugün geldiği noktayı göstermesi açısından çok önemli. Bölge üreticilerimize, tüketicilerimize ve bu anlamlı fuarın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Halkımızı 24 Kasım tarihine kadar açık olacak Samsun Gıda Fuarı'nı ziyaret etmeye davet ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA