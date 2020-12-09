Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

09.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:18
Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, genel durumunun iyi olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kasapoğlu, paylaşımında, "Yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi, doktorlarımızın tavsiyesi ile evde tedaviye başladık. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederim." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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