: Samsun gassallık yaptıklarını duyanlar, ürküyor

22.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:21

Gassallık yaptıklarını duyanlar, ürküyor

Samsun'da her gün onlarca ölüyü yıkayıp, temizleyip, kefenleyen kadın gassallar, ismi bile korkutucu olan mesleklerini özveriyle yapıyor. 7 yıldır sürdürdüğü gassal mesleğini anlatan Tuğba Akar (33), 'Başta zor geçti ama sonra alıştım. Çevredekiler mesleğimizi duyunca şaşırıp, ürküyorlar. Hatta, 'sen bize yaklaşma, sen Azrail misin" diyorlar" dedi.

İlkadım ilçesinde, Kıranköy Mezarlığı'ndaki gasilhanesinde görevli kadın gassallar (ölü yıkayıcı), sıra dışı meslekleriyle dikkat çekiyor. Birçok kişinin yapmaya cesaret edemeyeceği ve her gün onlarca ölüyü yıkayıp, temizleyip, kefenleyen görevli 6 kadın gassal, hayatlarının büyük bölümünü 'gasilhane' denilen ölü yıkama kabininde geçiriyor. İsmi bile korkutucu olan mesleklerini özveriyle yapan kadın gassallar, korkarak başladıkları mesleklerinin zor ve etkileyici olduğunu ancak zamanla buna alıştıklarını söylüyor.

'DUYUNCA ŞAŞIRIP, ÜRKÜYORLARLAR'

Cesaret edilmesi zor bir mesleği 7 yıldır icra eden kadın gassal Tuğba Akar, mesleğinin zorlukları anlattı. Akar, "Tamamen kendi isteğimle bu işe başladım. İlk başlarda çok etkilenmiştim hatta ilk bir hafta benim için zor geçti ama sonra alıştım. Ailem de bu mesleğe başladığımı duyunca çok sevindi ama çevremdeki bazı kişilerden değişik tepkiler aldım. Bu işi yaptığımızı duyunca çok şaşırıyorlar. Ürküyorlar hatta korkudan bir adım geri atıyorlar. 'Sen bize yaklaşma, sen Azrail misin" diyorlar. Özellikle mesleğimizi duyanlar, 'bu işe nasıl başladın, nasıl yapıyorsun' diye sorular da soruyor. Bazı yakınlarımız da, 'kızım beni sen yıka' teklifinde bulunuyor" dedi.

'İŞİMİZİ YAPIYORUZ HEM DE DUA ALIYORUZ'

Meslek hayatı boyunca en çok çocuk cenazelerini yıkamakta zorluk çektiğini söyleyen Akar, 'Benim de 2 çocuğum var. Bu nedenle etkilenip, çok üzülüyorum bazen gasilhaneye girmek bile istemiyorum. Hem işimizi yapıyoruz hem de dua alıyoruz. Cenazeleri de titizlikle yıkıyoruz. Cenaze, taşın üzerine konuluyor, ardından kefeni kesiyoruz ve abdest veriyoruz. Kefenin içine de güzel koksun diye gül suyu döküyoruz. Daha sonra kafurun denilen bir bitki serpiyoruz. Kafurun dökmek, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in zamanından kalma bir sünnettir. Son olarak da böcek gelmesin diye kefenin içine çörek otu koyuyoruzö diye konuştu.

Kaynak: DHA

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