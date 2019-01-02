Samsun Garsonluk Yapan Down Sendromlu Asude, Herkesin Sevgilisi

Garsonluk yapan down sendromlu Asude, herkesin sevgilisi

Samsun'da oturan Ayşe ve Nazmi Kaşıkçı çiftinin down sendromlu kızları Asude Kaşıkçı (21), İş Eğitim Uygulama Okulu'nda 12 yıllık eğitimini tamamladıktan sonra 3 ay önce bir restoranda garson olarak çalışmaya başladı. Kısa sürede, müşterilerle olan iyi ilişkileri ve başarılı servisi ile herkesin sevgisini kazanan Kaşıkçı, yüzme, halk oyunları, garsonluk ve aşçılık ile aperatif yiyecekler, kahvaltı tabağı ve sofra kurma konusunda kendini geliştirerek down sendromlu çocukların hayatta başarılı olabileceklerini gösterdi.

Samsun'da oturan Ayşe ve Nazmi Kaşıkçı çiftinin down sendromlu kızları Asude Kaşıkçı, İş Eğitim Uygulama Okulu'nda 12 yıllık eğitimini tamamladıktan sonra 3 ay önce bir restoranda garson olarak çalışmaya başladı. Kısa sürede, müşterilerle olan iyi ilişkileri ve başarılı servisi ile herkesin sevgisini kazanan Kaşıkçı, aynı zamanda birçok alanda da eğitimini sürdürdü. Yüzme, halk oyunları, garsonluk ve aşçılıkla da yakından ilgilenen Asude Kaşıkçı, aperatif yiyecekler, kahvaltı tabağı ve sofra kurma konusunda başarı sağladı. Asude Kaşıkçı, kardeşi Asya Kaşıkçı gibi üniversiteye gitme hayali kuruyor.

MÜŞTERİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

Down Cafe'de 6 ay garsonluk, bir otelde ise 9 aylık aşçılık eğitimi alan Asude, müşterilerden sipariş alırken güler yüzü ile dikkat çekiyor. Kendisi ile fotoğraf çekilen müşterilere öpücükler dağıtan Asude, her fırsatta çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getiriyor. Asude, Babam her gün beni işe götürüp getiriyor. Bir yandan da spora da gidiyorum. Yüzmeyi ve kulaç atmayı da öğrendim. Okuma yazma için gittiğim kursu tamamladım, şu an her ikisini de yapabiliyorum dedi.

Asude, başarılı olmasında kendisine destek olan restoranın Halkla İlişkiler Müdürü Esra Yaldız'a da teşekkür etti.

'KIZIMIN HAYALLERİ SAYMAKLA BİTMEZ'

Eşi Ayşe, kızları Asya ve Yağmur ile birlikte Asude'nin hayallerini başarabilmesi için çabaladıklarını ifade eden Nazmi Kaşıkçı ise, Asude'yi bugünlere getirmek kolay olmadı ama biz de zor diye vazgeçmedik. Bir baba olarak diğer çocuklarım için yapılması gereken ne varsa Asude için de aynı şeyleri yerine getiriyorum. Asude'nin de herkes gibi hayata karşı beklentileri ve hayalleri var. Kardeşi üniversiteye gidiyor ve Asude'nin de en büyük hayallerinden biri üniversiteli olmak. Sorduğumuz zaman bir çok hayali olduğunu söylüyor. Müdür, öğretmen, doktor, yüzücü olmak gibi bir çok hayali var. Onun bu hedeflerine ulaşması için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz diye konuştu.

Asude'nin mesai arkadaşı Elif Kılıç ise, İlk başta biz yanında olmadığımızda müşterilerle pek diyalog kurmazken şu an herkesin ilgi odağı haline geldi. Siparişleri alıyor ve bize çok yardımcı oluyor. Onunla çalışmak çok keyifli ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA