SAMSUN Galeriç Ormanı'nda su papatyası şöleni Galeriç Ormanı'nda su papatyası şöleniSAMSUN'da Kızılırmak Deltası'nda bulunan Galeriç Ormanı ilkbaharla birlikte açan su papatyaları ile beyaza büründü.

Galeriç Ormanı'nda su papatyası şöleni

SAMSUN'da Kızılırmak Deltası'nda bulunan Galeriç Ormanı ilkbaharla birlikte açan su papatyaları ile beyaza büründü.

Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde yer alan ve Türkiye'deki nadir subasar ormanlardan birisi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti içerisindeki Galeriç Ormanı (sabasar ormanı), ilkbaharda doğaseverlere adeta görsel şölen sundu. Suyla kaplı zeminde açan su papatyaları su basar ormanını beyaza bürüdü. Görenleri hayran bırakan papatyalar su yüzeyinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Özellikle fotoğraf sanatçıları bu dönemde Galeriç Ormanına gelerek su papatyalarının fotoğraflarını çekiyor. GALERİÇ ORMANI

56 bin hektar alanı kapsayan ve 359 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası'nda bulunan Galeriç Ormanı, Türkiye'de nadir subasar ormanlardan birisidir. Biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin olan ormanda 35 ötücü kuş türü kuluçkaya yatmaktadır. Bu bölgenin yaban hayat açısından en ilginç alanlanı ise ilkbaharda tabanı tamamen suyla kaplanan yaprak döker ormanlarıdır. Bu ormanlar günümüzde parçalanmış olmakla birlikte Yörükler Beldesi kuzeyinde kalan Galeriç Ormanı henüz bütünlüğünü korumaktadır. Kızılırmak Deltası barındırdığı kuş varlığı açısından çok büyük öneme sahiptir.

Kaynak: DHA