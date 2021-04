Samsun-Filistin arası işbirliği mutabakatı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile Filistin Salfeet Ticaret ve Sanayi Odası, iki ülkenin ve iki şehrin arasında kültürel, teknolojik, ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeye, işbirliğini geliştirmeye yönelik iyi niyet mutabakat zaptı imzaladı.

STSO ile Filistin Salfeet Ticaret ve Sanayi Odası arasında, iki ülkenin ve iki şehrin kültürel, teknolojik, ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi, işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan on maddeden oluşan iyi niyet mutabakat zaptı imza töreni online ortamda gerçekleşti. Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Filistin Ticaret Sanayi ve Tarım Odası Genel Sekreteri Jamal Jawabreh ve Filistin Dış İlişkiler Bakanlığı Ekonomi Bölüm Başkanı mu Bargouthi ve her iki odanın yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu imza töreninde mutabakat zaptını Samsun TSO adına Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Salfeet TSO adına da Yönetim Kurulu Başkanı Favaz Shehada imzaladı.

Törene moderatörlük yapan Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, iki odayı da yaptıkları anlaşmadan dolayı kutlayarak, "Mübarek bir günde bir aradayız. Bugün burada, iki oda arasında işbirliğinin temelini atacağız. Yapılan bu mutabakat geniş çaplı bir işbirliğinin başlangıcıdır. İki odayı da kutluyorum. Filistin olarak, Türkiye ile ilişkilerimizin her alanda en üst seviyeye çıkmasını istiyoruz. Bunun için çabalamaya devam ediyoruz. Bu konuda da iyi bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Ama henüz zirveye ulaşmadık. Bu konuda daha çok çalışacağız, çabalayacağız. İki odanın da imkanları yüksek. Yapılacak işbirlikleri, çalışmalar hem Filistin'e, hem Türkiye'ye fayda sağlayacaktır. Salfeet Ticaret ve Sanayi Odamızın bütün engellere ve zorluklara rağmen elde ettiğiniz başarıları takdirle karşılıyoruz. Samsun'u da iki defa ziyaret etme imkanım oldu. Samsun, Karadeniz'e olan kıyısı, sanayisi, tarımı, ulaşımı, her şeyden önce halkının misafirperverliği ile çok güzel bir büyükşehir. Yaptığınız anlaşma için hepinizi tebrik ediyor, hayırlar getirmesini diliyorum. Yapılan anlaşmanın somut hale gelmesi için büyükelçilik olarak elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

Murzioğlu: "Filistin'e elimizden gelen desteği vermeye her daim hazırız"

İyi niyet sözleşmesinin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bugün içinde bulunduğumuz şartlar gereği online ortamda da olsak, çok kıymetli bir vesileyle beraberiz. Filistin halkıyla yüzyıllar öncesine giden ortak bir tarihe ve yakın kültürel, sosyal ilişkilere sahibiz. Türk halkı olarak her zaman bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesindeki kardeş Filistin halkıyla dayanışma içinde olduk. Şüphesiz ilkesel, hukuksal, siyasi, dini ve tarihi bağlarımız bu dayanışmayı sürekli kılacaktır. Bugün kardeş ülke Filistin'den Salfeet Ticaret ve Sanayi Odası ile Salfeet ve Samsun arasında kültürel, teknolojik, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek konusundaki niyetimizi, isteğimizi mutabakat altına alacağız. İmzalayacağımız bu zapt, bizler için aynı zamanda ortak gelecek anlamını da taşımaktadır. Bölgenin lokomotifi, kesişme noktası olan Samsun'da iş camiasını temsil eden Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak Filistinli kardeşlerimize elimizden gelen desteği vermeye her daim hazırız. Bugün aynı zamanda mübarek Ramazan ayının ilk günü. Gönül bağıyla bir arada bulunduğumuz Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere, tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini en kalbi duygularımla kutluyor, tüm insanlığa başta sağlık ve huzur olmak üzere hayırlar getirmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, bu mübarek ayın ilk gününde imzalayacağımız mutabakat zaptının şehirlerimize, ülkelerimize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Shehada, Türkiye'nin desteğine teşekkür etti

Salfeet TSO Yönetim Kurulu Başkanı Favaz Shehada ise yapılan anlaşmanın her iki ülkeye ve her iki şehre hayırlar getirmesini dileyerek, şunları söyledi:

"İmzaladığımız protokolle sağlanacak işbirliği hem Türkiye'ye hem de Filistin'e daha çok faydası olacağına inanıyorum. Temennimiz anlaşmanın her iki taraf için de güzel işbirlikleri getirmesi. Bu anlaşmanın bir başka tarafı aynı zamanda özel ve kamu sektörler arasında bir bağlantı kuracak olmasıdır. Anlaşma özellikle bu dönemde çok önemlidir. Özel sektörümüz koronaya ve tüm engellemelere rağmen çalışmaya, üretmeye devam ediyor. Bu anlaşmanın başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti'ne her daim, her alanda yanımızda olduğu için ve verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Kalbimizde çok ayrı yeri olan Türk dostlarımızı da yakın zamanda ilimizde ağırlamak istiyoruz. Bu duygu düşüncelerle Mübarek Ramazan ayının sağlık ve bereket getirmesini temenni ederek, herkesi saygıyla selamlıyorum." - SAMSUN

