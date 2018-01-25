Samsun Fetö Şüphelisi 20 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Fetö şüphelisi 20 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN'da polisin gerçekleştirdiği FETÖPDY operassyonunda gözaltın alınan, içlerinde ihraç edilen öğretmenler ile örgüte ait kurumlarda çalışanların da bulunduğu 2'si kadın 20 şüpheli bugün adliyeye sevtk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Oranize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri 7 gün önce il merkezinde Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanmasına (FETÖPDY) yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmenler, daha önce kapatılan örgüte ait kurumlarda çalışan 2'si kadın 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen suç delillerine el kondu. Yapılan soruşturma sırasında gözaltındaki bazı şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme proğramı olan ByLock'u kullandıkları tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü'nde 7 gün boyunca sorgulanan 20 şüpheli bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.