Samsun Fetö'nün 5 İlden Sorumlu Bölge İmamı Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı-Hd

Fetö'nün 5 ilden sorumlu bölge imamı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Samsun'da FETÖPDY soruşturması kapsamında aranan Samsun, Çorum, Amasya, Tokat ve Sinop illerinin bölge sorumlusu 'Fatih' kod adlı Murat Elmas, Marmaris'ten Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Şüpheli bugün sorgulanmak üzere Samsun'a getirildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖPDY soruşturması kapsamında aranan örgütün Samsun, Çorum, Amasya, Tokat ve Sinop illerinin bölge imamı 'bylock' kullanıcısı FETÖ'nün okullarında görev yapan ihraç din kültürü öğretmeni Murat Elmas(46), Samsun İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesinde tespit edildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü bilgisi ve Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliğinin takip ettiği şüpheli Yunanistan bayraklı yatla ilçeden kaçmak isterken polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Samsun KOM ekiplerinin 'Bylock' içerikleri incelemesinde tespit edilen şüpheli Sahte kimlik ve bilgisayarlarla yakalandı. 3 ayrı hattında da 'Bylock' kullandığı ve 2015 yılında bölge sorumlusu olarak atandığı öğrenilen şüpheli ile birlikte 4 kişi daha Marmaris'te gözaltına alındı. Şüpheli Murat Elmas, Marmaris'te ki işlemlerinin ardından bugün sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelinin yapılan operasyonla örgütün Samsun yapılanmasının çözülmüş olduğu öğrenildi.