Samsun Fetö'den Gözaltına Alınan Araklı Kaymakamı Tutuklandı

Fetö'den gözaltına alınan Araklı Kaymakamı tutuklandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevi başında gözaltına alınan 'ByLock' kullancısı Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan (36), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görev başında olan ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığını tespit ettiği Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan'ı, 22 Mayıs günü gözaltına aldı. Açığıa alınan ve sorgulanmak üzere Samsun'a getirilen kaymakam emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.