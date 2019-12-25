: Samsun evi yanınca gözyaşlarına boğulan o babanın artık yüzü gülüyor

25.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:23

Evi yanınca gözyaşlarına boğulan o babanın artık yüzü gülüyor

Samsun'da, Cort Ailesi'nin yangında küle dönen evi, hayırsever vatandaşların desteğiyle yenilendi. Evinin yandığı gün gözyaşlarına boğulan Musa Cort (45), sevincini ailesi ile paylaşırken, 'Çocuklarımla birlikte evimize kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz, bize bu sevinci yaşatan herkese teşekkür ederiz' dedi.

Samsun'un Atakum ilçesi Kulacadağ Mahallesi'nde yaşayan Cort Ailesi'nin evi, 23 Ekim sabahı elektrik kontağından çıkan yangında küle döndü. Annenin 3 oğlunu okula götürdüğü sırada çıkan yangında, baba Musa Cort, beraberinde olan oğlu Hamza'yı (4) alıp, dışarı çıktı. Tüm eşyaları yanan ve gözyaşları içinde yardım bekleyen Cort Ailesi'ne, hayırseverlerden destek geldi. Ailenin evi 2 ayda yenilendi ve yeni eşyalarla donatıldı.

'BİR İĞNE DAHİ KALMAMIŞTI'

Yangında tüm eşyalarının yandığını, bir iğne dahi kalmadığını anlatan Musa Cort, Duyarlı vatandaşlarımız sayesinde evimiz iki ayda yapıldı. Çocuklarımla evimize kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evimiz kül olmuştu, bizi evimize kavuşturan herkese teşekkür ediyorum. Bize bu sevinci yaşattılar? diye konuştu.

'EVİMİZ YANDIĞINDA ÇOK ÜZÜLDÜK'

Şerife Cort da 'Evimiz yandığında çok üzüldük ama şu anda çok mutluyuz. Allah herkesten razı olsun' dedi.

Yangından sonra çok fazla yardım telefonu aldıklarını ifade eden Kulacadağ Mahallesi Muhtarı Yusuf Yalçınkaya ise Cort Ailesi'ne yardım eli uzatanlara teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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