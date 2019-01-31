Samsun Ev'leniyoruz 2019 Fuarı" Açıldı

SAMSUN(AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen "Samsun EV'leniyoruz 2019 Fuarı", kapılarını ziyaretçilere açtı.

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarda, gelinlik ve moda evleri, organizasyon firmaları, oteller ve restoranlar, düğün salonları, fotoğraf stüdyoları, çeyiz firmaları, ev tekstili, mobilya, beyaz eşya, züccaciye, mutfak ekipmanları, halı ve dekorasyon ürünleri, çiçekçiler, kuaför ve güzellik salonları, hediyelik eşyalar, takı ve kuyumculuk alanında faaliyet gösteren 70 firma yer aldı.

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, başarılı bir fuar sezonunun ardından kentte 2019 yılının ilk fuarını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Evlilik hazırlığındaki çiftlerin ihtiyacı olan tüm malzeme ve eşyaları tek çatı altında sunma düşüncesiyle yola çıktıklarını anlatan Alagöz, "Aynı zamanda evlilik öncesindeki hazırlıkların rahatlıkla yapılacağı ve tüm Karadeniz bölgesindeki firmalarının yer aldığı bir fuardır. Fuarımız, Karadeniz bölge ekonomisinin ve iç ticaretin hareketlenmesine katkı sağlayacaktır. Yalnızca ticari bağlantılar yapılmasına vesile olmayacak, yeni trendler, bu ürünlerin modasının en yeni ve en güzel ürünleri de beğeniye sunulacak." dedi.

Vali Osman Kaymak da fuarın hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Samsun bir fuar kentiydi. Geçmişte İzmir ile Türkiye'de en çok ziyaret edilen fuar merkezlerinden biri Samsun'daydı. Tekrar Samsun'u eski günlerine kavuşturmak istiyoruz. Yeni ve çok sayıda fuar açılması durumunda fuar alanını büyütme şansımız da var." ifadesini kullandı.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı (KOSGEB) desteği ve iş birliğiyle gerçekleştirilen fuar, 3 Şubat'a kadar açık kalacak.

Fuarın açılışına CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA