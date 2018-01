Samsun-Ev Hanımıyken Youtuber Olup Asgari Ücrete Denk Gelir Kazandı-hd

Samsun'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi Nuran Bilik, açtığı Youtube kanalında her gün yemek tariflerini video bu paylaşarak 100 bin takipçi sayısına ulaştı. Bilik, videolarındaki reklam gelirlerinden aylık asgari ücrete denk bir ücret kazandığını belirterek, aile bütçesine katkı sağlamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Samsun'da yaşan, özel sektörde bir süre çalıştıktan sonra kızının doğumu ile birlikte işini bırakarak ev hanımı olan 31 yaşındaki Nuran Bilik, 2014 yılında Youtube üzerinden 'Bilik ailesi' adında kanal açıp video paylaşmaya başladı. 1.5 yıl önce videoların izlenme sayısının artması üzerine Bilik, kanalında yemek tarifleri vermeye karar verdi. 100 bin abone sayısına ulaşan kanal ile birlikte Nuran Bilik'in izlenme oranları giderek arttı. Youtube'den videolarından aldığı reklam geliriyle aylık kazancı asgari ücrete denk hale geldi. Bilik, her gün evde bulanabilecek basit malzemelerle yemek yapıp video çekip, montajını da kendisi yaparak kanalında paylaştığını kazandığı paranın büyük kısmını ise çekim ekipmanları alımında kullandığını söyledi. Aile bütçesine katkı vermekten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Bilik, Mutfakta olmayı çok sevdiğim için evde bulunabilecek basit malzemelerle yaptığım yemeklerin videolarını çekip paylaşmaya başladım. Bunun sayesinde bir gelir elde etmeye başlayınca videolara daha çok ağırlık verdim. Önce cep telefonu kamerasıyla videoları çekerken sonra kendime kamera, mikrofon, ışık, ses sistemi, bilgisayar aldım. Bilgisayarda video montaj programı öğrendim ve videolarım montajını yapmaya başladım. Kazandığım gelir ile birlikte bu benim için hobi olmaktan çıktı benim için bir meslek iş haline geldi. Sanki dışarıda bir işte çalışıyormuş gibi her gün ciddiyetle videolarımı çekip sayfama yüklüyorum. Kazandığım ücreti bu zamana kadar ekipmanların alımında kullandım. Borçları yeni yeni bitiyor. Ayrıca her gün yemek tarifi verdiğim için mutfak giderlerimiz de arttı. Elde ettiğim ücretle mutfak giderlerini karşılıyorum dedi.