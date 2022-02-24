SAMSUN (İHA) - Samsun Estetik, Güzellik ve Sağlıklı Yaşam Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı

SAMSUN Türkiye'nin farklı şehirlerinden Samsun'a gelen estetik ve güzellik firmaları düzenlenen fuarla ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuarın ilk günü vatandaşlardan tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen fuarda kozmetikçilerden, lazer aleti satanlara kadar bir çok alanda firma sahipleri ürünlerini sergiliyor. Estetik operasyonlarının, sağlık yaşam için gerekli ekipmanların görücüye çıktığı fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Fuar hakkında bilgi veren Organizatör Nihat Alparslan, " Fuarımızda 40 tane firma var. Bu firmaların bir kısmı Konya'dan, Ankara'dan, Adana'dan ve değişik illerden geldiler. Samsun çevresinden katılanlarda var. Fuarda kadın girişimciler çok fazladır. Güzellik salonları, kozmetikçiler, lazer satanlar var. Kadınların girişimci ruhu burada fark oluşturuyor. Güzellik salonu işleten kadınlar kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Bölgemizde de bine yakın güzellik salonu var. Bizde bu kişilere destek olmak amacıyla bu fuarı açtık. Gerçekten bu firmada çok değişik,çok güzel firmalar var. Bu fuarların devamı da gelecek. Kadınları meslek sahibi yapmak amacıyla 3 tane akademik firmayı getirdik. Bu akademik firmalar kadınları yetiştirerek güzel uzmanı veya değişik kollarda eğiterek bu kişilere diplomama veriliyor. Bu kişilerde güzellik salonları açarak çalışmaya başlıyorlar. Binlerce insan bundan ekmek yiyor. Bizim amacımız kadın girişimcileri desteklemektir" dedi.

Samsun Kadın Kuaförler Odası Başkanı Savaş Kiraz ise "Fuarımız çok güzel gidiyor. Çok kaliteli firmalar Samsun'a geldi. Özellikle kadınlarımızın ihtiyacı olan ürünler açısından çok güzel firmalar geldi. İlgiyle takip edeceklerini sanıyorum. Zor günlerden geçerken ışıl ışıl fuarlara ihtiyacımız vardı" diye konuştu.

Fuara ayrıca İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci katılarak statlardaki ürünler hakkında bilgi aldı. Fuar 26 Şubat'a kadar açık kalacak.