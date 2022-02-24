Samsun Estetik, Güzellik ve Sağlıklı Yaşam Fuarı açıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'da Estetik, Güzellik ve Sağlıklı Yaşam Fuarı, 42 firmanın katılımıyla başladı.

Alparslan Fuarcılık tarafından, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da Büyükşehir Belediyesi ve KOSGEB desteğiyle organize edilen fuarda, sektör temsilcileri bir araya geldi.

Alparslan Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Alparslan, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Estetik, Güzellik ve Sağlıklı Yaşam Fuarı'nın ilkini düzenlediklerini söyledi.

Kentte bugüne kadar 70'e yakın fuar oluşturduklarını belirten Alparslan, "Fuara, Samsun ve bölge illerinden 42 kozmetik, kuaför ve güzellik merkezi firması katılıyor. Amacımız, kadın girişimcileri desteklemek. Fuar boyunca sağlıklı yaşam ve güzellik konularında uzmanlar tarafından eğitim yapılacak. Saç ve cilt bakımıyla ilgili yarışmalar, uygulamalı gösteriler yapılacak." dedi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan fuara, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ile vatandaşlar katıldı.

Fuar, 26 Şubat'a kadar açık kalacak.