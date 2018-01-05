Samsun Eski Talihliden Yeni Yılbaşı Talihlilerine Tavsiye Var Olan Hayatınızdan Vazgeçmeyin

Eski talihliden yeni yılbaşı talihlilerine tavsiye Var olan hayatınızdan vazgeçmeyin



SAMSUN'da yaşayan ve 1993 yılında Milli Piyango'nun ara çekilişinde yarım biletine büyük ikramiye isabet eden Süleyman Orhan, yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi bölüşen 4 talihliye tavsiyelerde bulundu. Şuan var olan hayatlarından vazgeçmemelerini öneren Orhan, Yolda bulduklarınızı yola çıktıklarınıza tercih ederseniz bir gün yola çıktıklarınız sizi terk ettiğinde yolda karşılaştıklarınız da sizi bırakacaktır. Bundan emin olabilirsiniz dedi.



Samsun'da yaşayan 2 çocuk babası Süleyman Orhan'ın (61) 1993 yılı Ağustos ayında aldığı Milli Piyango'nun yarım biletine büyük ikramiye isabet ederek o günün parasıyla 2 Milyar TL kazandı. Emekli olan ve şu an eşi Oya Orhan ile birlikte iki özel okulun kantinini işleten Süleyman Orhan, Milli Piyango'nun 2018 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletin 4 talihlisine tavsiyelerde bulundu. İşyerinin önündeyken bir seyyar satıcıdan aldığı yarım bilete büyük ikramiye isabet ettiğini dile getiren Orhan, çekilişten bir hafta sonra listeye bakıp ikramiye kazandığını öğrendiğini söyledi.



İflas ettiği, 5 kuruşunun kalmadığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyleyen Orhan, Ben iflas etmedim. Allah'ıma çok şükür paramda var, işimde var, sağlığım da sıhattimde gücümde yerinde. Çocuklarımın da işi gücü var. Anlattıkları gibi kötü bir durumda değilim. Malum Türkiye'de siz parayı ne kadar yönetmek isterseniz isteyin ekonomik şartlar o günkü paranızı yönlendirmenize ve değerlendirmenize engel olabiliyor. 1994'de 5 Nisan kararlarında Türkiye'de bir çok zengin işadamının iflas ettiği dönemlerde biz iflas etmeden kendimizi koruyabildik. O paranın da yapılabilecek neyi varsa biz onu yaptık. Ticarettir kar da vardır zarar da vardır. O zaman yüzde 70'e yakın bir devalüasyon vardı. 2 milyar paramız 500 liraya indi. Takdir edersiniz o paradan kalabilecek herhangi bir şey olamaz. Geçen Türkiye'de Dolar 3.400 civarındayken bir gecelik bir programda 3.800-3.900'e çıktı. Dolarla iş yapan ticaret erbabının hali perişan oldu. Takdir edersiniz ki bizde böyle bir süreçten geçtik diyerek sözlerine şöyle devam etti Herkes derki ikramiye çıktığında 'Şöyle heyecanlandım böyle heyecanlandım' Bizde öyle bir şey olmadı. Çünkü ticaret yaparken o dönem o kadar paramız zaten bizde vardı. Yatırımlarımız vardı. Karadeniz'in en büyük pastane imalathanesini biz yapmıştık. Bir kot, bir de beyaz eşya mağazası vardı. Türkiye'de ilk defa bir yerel televizyonu kurmuştuk ve çalıştırıyorduk. O zamanlar var olan bir şeyin üzerine biz bunları daha iyi ne yapabiliriz düşüncesi var olduğu için işçi çalıştırmak, istihdam etmek amaçlı bir yatırım yaptık. Yoksa 'Bu işleri kapattık toprağa yatırım yapsaydık' deseydik bu gün belki de Samsun'un çok sayılı zenginlerinden birisi olabilirdim ama sağlık olmayınca zenginliğinde bir anlamı yok. Sağlığımız yerinde işimiz gücümüz var. Allah'a bin şükür kimseye muhtaç değiliz aç ve açıkta değiliz.



Yılbaşı ikramiyesi kazanan 4 önerilerde bulunan Orhan, Para insanların elinden gelip geçici. Var olan hayatlarına devam etsinler. Yapabiliyorsa mülk alıp mülk üzerinden kendilerine tasarruf etmelerini öneririm. Bu benim kendi şahsi düşüncem. Böyle bir ikramiye çıktığında yapabileceklerim topağa ve mülke yatırırım olur başka da bir şey yapmam. Şu anda var olan hayatlarından vazgeçmesinler. Bundan daha mutlu bir şey olamaz. Sizin varlığınızla o para beraberinde geldi. Eğer o etrafınızdaki insanlar olmasa, mutluluğunuz, keyfiniz olmasa acaba ne olurdunuz. Yolda bulduklarınızı yola çıktıklarınıza tercih ederseniz, bir gün yola çıktıklarınız sizi terk ettiğinde yolda karşılaştıklarınız da sizi bırakacaktır. Bundan emin olabilirsiniz diye konuştu.