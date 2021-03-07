SAMSUN Eski eşi tarafından kızının gözü önünde dövülen kadın DHA'ya konuştu: Hep tutuklu kalsın- ÖZEL
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SAMSUN Eski eşi tarafından kızının gözü önünde dövülen kadın DHA'ya konuştu: Hep tutuklu kalsın- ÖZEL

07.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:56

Eski eşi tarafından kızının gözü önünde dövülen kadın DHA'ya konuştu: Hep tutuklu kalsın- ÖZELEski eşini, kızının gözü önünde dövdü, 'Bir anda gözüm döndü' dedi (5)Samsun'da sokak ortasında eski kocasının saldırısında yaralanıp, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahade altında tutulan E.M.

Eski eşi tarafından kızının gözü önünde dövülen kadın DHA'ya konuştu: Hep tutuklu kalsın- ÖZEL

Eski eşini, kızının gözü önünde dövdü, 'Bir anda gözüm döndü' dedi (5)

Samsun'da sokak ortasında eski kocasının saldırısında yaralanıp, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahade altında tutulan E.M., yaşadığı korku dolu anların ardından tedavi gördüğü hastanede Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. E.M., "Ben daha önce de kendisinden şikayetçi olmuştum, zaten boşanmıştık. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum hep tutuklu kalsın" dedi.

SAMSUN Eski eşi tarafından kızının gözü önünde dövülen kadın DHA'ya konuştu: Hep tutuklu kalsın- ÖZEL
SAMSUN Eski eşi tarafından kızının gözü önünde dövülen kadın DHA'ya konuştu: Hep tutuklu kalsın- ÖZEL

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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