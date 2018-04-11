Samsun-Erik Dalını Akılcı İlaca Uyarladı

Erik dalını akılcı ilaca uyarladı

Samsun'da bulunan ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nde çay servis elemanı olarak çalışan Cüneyt Şekeroğlu (42), 'Erik dalı gevrektir' ve 'Bursa'nın ufak tefek taşları' türkülerinin sözlerini değiştirerek yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilmesi için yürüttülen 'Akılcı ilaç kullanımı' çalışmasına uyarladı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nde çay servis elemanı olarak çalışan ve Samsun'da bulunan Cüneyt Şekeroğlu, Sağlık Bakanlığı'nın yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmek için yürüttüğü 'Akılcı ilaç kullanımı' ile ilgili çalışması için ilginç bir çalışma yaptı. Şekeroğlu, 'Erik dalı gevrektir' ve 'Bursa'nın ufak tefek taşları' türkülerinin sözlerini değiştirerek, 'Akılcı ilaç kullanımına' uyarladı. Yazdığı iki türkü sözünü kurumundaki görevlilere teslim eden Şekeroğlu, 'Akılcı ilaç kullanımı' ile ilgili yapılacak çalışmalarda bu uyarlamaların kullanılabileceğini dile getirdi. Amacının bu projeye bir vatandaş ve sağlık çalışanı olarak destek vermek olduğunu söyleyen Şekeroğlu, İki türkünün de orijinal müziği değiştirmeden sözlerine uyarlamalar yaptım. Günümüzde maalesef bir yerimiz ağrıdığında bir başkasının ilacını içme, ya da ezbere başka bir ilaç içme gibi durumlar çok oluyor. Ayrıca aşırı antibiyotik kullanmakta çok fazla. Doğru ve gerekli ilaç kullanımını amaçlayan bir çalışma yapılıyor. Bende bu konuyu içeren sözler yazdım ve vatandaşların dikkatini çekmek istedim. İki hareketli türküyle vatandaşlarımıza akılcı ilaç konusunda bir mesaj vermek hem de azda olsa neşelendirmek istedim diye konuştu.

Şekeroğlu'nun Erik dalı gevrektir türküsünün sözlerinin uyarlaması şöyle

Yanlış ilaç tehlikelidir

Yanlış ilaç sakıncalı

Haydi içmeye gelmez

Aman ihmale gelmez

Sağlık bu risk alma

hayatına risk alma

Amanın uygun hakime git

Haydi doğru ilacı al

Amanın tedavin başlasın

Uygun hekim eşliğinde

Doğru ilacın yazılsın

Tetkiklerin sonucunda

Şekeroğlu'nun 'Bursa'nın ufak tefek taşları' türküsünün sözlerine yaptığı uyarlama ise şöyle

İlacım ne az ne fazla

Saatinde alıyorum

Dozajında içiyorum ben

Başkasının ilacıyla

Bilmediğim ilaçlarla

Sağlığıma risk alamam

Hayatıma risk alamam ben

Sağlıktır bu iyi düşün

Geç olmadan doktora git

Geç kalmadan muayene ol sen

Her ilaca bağımlı olma

Bilinçli ol Türkiye'm

Akılcı ilaç kullan

Sağlıklı kal Türkiye'm sen