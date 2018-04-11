Samsun-Erik Dalını Akılcı İlaca Uyarladı
Erik dalını akılcı ilaca uyarladıSamsun'da bulunan ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nde çay servis elemanı olarak çalışan Cüneyt Şekeroğlu (42), 'Erik dalı gevrektir' ve 'Bursa'nın ufak tefek taşları' türkülerinin sözlerini değiştirerek yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilmesi...
Erik dalını akılcı ilaca uyarladı
Samsun'da bulunan ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nde çay servis elemanı olarak çalışan Cüneyt Şekeroğlu (42), 'Erik dalı gevrektir' ve 'Bursa'nın ufak tefek taşları' türkülerinin sözlerini değiştirerek yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilmesi için yürüttülen 'Akılcı ilaç kullanımı' çalışmasına uyarladı.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nde çay servis elemanı olarak çalışan ve Samsun'da bulunan Cüneyt Şekeroğlu, Sağlık Bakanlığı'nın yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmek için yürüttüğü 'Akılcı ilaç kullanımı' ile ilgili çalışması için ilginç bir çalışma yaptı. Şekeroğlu, 'Erik dalı gevrektir' ve 'Bursa'nın ufak tefek taşları' türkülerinin sözlerini değiştirerek, 'Akılcı ilaç kullanımına' uyarladı. Yazdığı iki türkü sözünü kurumundaki görevlilere teslim eden Şekeroğlu, 'Akılcı ilaç kullanımı' ile ilgili yapılacak çalışmalarda bu uyarlamaların kullanılabileceğini dile getirdi. Amacının bu projeye bir vatandaş ve sağlık çalışanı olarak destek vermek olduğunu söyleyen Şekeroğlu, İki türkünün de orijinal müziği değiştirmeden sözlerine uyarlamalar yaptım. Günümüzde maalesef bir yerimiz ağrıdığında bir başkasının ilacını içme, ya da ezbere başka bir ilaç içme gibi durumlar çok oluyor. Ayrıca aşırı antibiyotik kullanmakta çok fazla. Doğru ve gerekli ilaç kullanımını amaçlayan bir çalışma yapılıyor. Bende bu konuyu içeren sözler yazdım ve vatandaşların dikkatini çekmek istedim. İki hareketli türküyle vatandaşlarımıza akılcı ilaç konusunda bir mesaj vermek hem de azda olsa neşelendirmek istedim diye konuştu.
Şekeroğlu'nun Erik dalı gevrektir türküsünün sözlerinin uyarlaması şöyle
Yanlış ilaç tehlikelidir
Yanlış ilaç sakıncalı
Haydi içmeye gelmez
Aman ihmale gelmez
Sağlık bu risk alma
hayatına risk alma
Amanın uygun hakime git
Haydi doğru ilacı al
Amanın tedavin başlasın
Uygun hekim eşliğinde
Doğru ilacın yazılsın
Tetkiklerin sonucunda
Şekeroğlu'nun 'Bursa'nın ufak tefek taşları' türküsünün sözlerine yaptığı uyarlama ise şöyle
İlacım ne az ne fazla
Saatinde alıyorum
Dozajında içiyorum ben
Başkasının ilacıyla
Bilmediğim ilaçlarla
Sağlığıma risk alamam
Hayatıma risk alamam ben
Sağlıktır bu iyi düşün
Geç olmadan doktora git
Geç kalmadan muayene ol sen
Her ilaca bağımlı olma
Bilinçli ol Türkiye'm
Akılcı ilaç kullan
Sağlıklı kal Türkiye'm sen