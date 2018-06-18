Samsun Erdoğan Münbiç'te, 'Devriye Gezme Olayı' Dedik, O da Başladı Hd

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Biz şu anda milletimizin beka davasında bir mücadele sürdürüyoruz. Er veya geç bu mücadeleyi biz kazanacağız. ve biz kimseden icazet alarak bu yolda yürümüyoruz. Şu anda Münbiç'te, şu anda 'devriye gezme olayı' dedik, o da başladı. Niye Kardeşim iş bilenin kılıç kuşananın dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'a gelerek Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Burada önce kalabalığı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından konuşma yaptı. Samsun'un muhteşem olduğunu söyleyen Erdoğan, Hamdolsun Samsun bizi yarı yolda bırakmadı. 2002'den beri girdiğimiz tüm seçimlerde Samsun AK Parti'nin en büyük destekçilerinden biri oldu. Havalimanından gelene kadar Samsun bir başkaydı, bugün kabına sığmıyorsun. Samsun bizim göz bebeğimiz. Samsun bizim yoldaşımız. Biz birileri gibi sadece Samsun'u seçim zamanlarında hatırlayanlardan değiliz. Son 4 yıl içerisinde 5 kez Samsun'a geldim. Sizlerle dertleştim diye konuştu. 24 Haziran'ın kritik bir seçim olduğunu ifade eden ve Samsun'dan rekor beklediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biz Samsun'dan yine rekor bekliyoruz. Samsun, 24 Haziran'da yeni bir rekora koşuyor muyuz 24 Haziran'da mührü bir kez daha AK Parti'ye basıyor muyuz Rabbim bu sevdayı kem gözlerden korusun. Rabbim bu güzel şehirdeki kardeşlik iklimini muhafaza eylesin. Samsun, dün İstanbul'u izlediniz mi Sağanak yağış vardı ama bu yağmura rağmen dinlemediler. Bu davaya gönül veren 1 milyon 300 bin kişi Yenikapı'yı doldurdu. Kardeşlerim, son 16 yılda Samsun bize nasıl sahip çıktıysa biz de Samsun'u hak ettiği yere getirmeye çalıştık dedi.

'SENİN NE İŞİN VAR EDİRNE'DE'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek sözlerine devam eden Erdoğan, Üç beş oy uğruna bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına, yoldaşlık, arkadaşlık yapmadık. İcazeti Edirne'deki provokatörün kapısında nöbet tutmakta değil, milletimize hizmetkar olmakta aradık. Senin ne işin var Edirne'de Kim bu adam Bu adam 7 Haziran seçimlerinde 'Dökülün sokağa' deyip de benim Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek, orada 53 vatandaşımızın ölümüne neden olan kişi değil mi Bu, Yasin Börü'nün öldürülmesine yol açan kişi değil mi Ne işin var senin orada Bu parti, bu kişiden başka aday mı bulamadı İlla genel başkanlar oluyorsa, senin genel başkanın niye aday olmadı ifadelerini kullandı.

'YENİ BİR ESERİ SAMSUN'A KAZANDIRIYORUZ'

Şimdi yeni bir adım attıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şimdi yeni bir adım atıyoruz. Londra, New York, Paris gibi dünya şehirlerinde örneklerini gördüğümüz yeni bir eseri Samsun'a kazandırıyoruz. Ne yapıyoruz Samsun eski stadını, yaklaşık 102 bin metrekarelik devasa o alanı inşallah millet bahçesine dönüştürüyoruz. Gayet güzel bir proje. Talimatı TOKİ'ye verdim, süratle yapılıyor. Çoluk çocuk hep beraber gideceksiniz, pikniğinizi orada yapacaksınız. ve Samsun yeşille zaten iç içe. Böyle bir millet bahçesi yemyeşil olacak. Hayırlı uğurlu olsun dedi.

'DOKTORLARIN GÜVENLİĞİNİ EN ÜST SEVİYEDE TUTACAĞIZ'

Doktor ve sağlık çalışanlarının güvenliğini en üst seviyede tutacaklarını vurgulayan Erdoğan, Bundan sonra da doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve diğer sağlık personelimizin güvenliğini en üst seviyede tutmaya devam edeceğiz. Ne hastalarımıza kötü davranılmasına ne de sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulanmasına asla müsaade etmeyeceğiz diye konuştu. Erdoğan, ayrıca, Samsun'a 900 yataklı bir şehir hastanesi yapılacağını açıkladı.

'BEN ANTRENMANLIYIM'

Benim için 'O' diyor 'artık yorgun' diyor. Bay Muharrem, ben antrenmanlıyım. Hayatımın 16 yılı futbolla geçti. 16 yıl futbol oynadım ben diye konuşmasına devam eden Erdoğan, şöyle dedi

40 yıl siyasette tecrübem var. ve biz, bugüne kadar şunu gördüğümüz zaman aldığımız sinerji bizi yormaz. Ama sen daha başlamadan bittin, bittin. Niye ya senin yalandan başka sermayen yok ki. Biz 'Millet kıraathanelerinde çay, simit, kahve, kek bunlar verilecek' diyoruz. Sen yalan söylüyorsun. Yok bilmem Tatar böreği de verecekmiş, Arnavut ciğeri de verecekmiş. Nerede söyledim Çorbayı zaten Zeytinburnu Belediyemiz veriyor be gafil. Ama sende bunları takip edecek yürek yok. 5 gün kaldı, 5 gün sonra benim milletim sizin defterinizi düzecek.

'OHAL'İN SANAYİYE BİR ZARARI VAR MI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin OHAL ile ilgili eleştirilerine de değinerek, şunları kaydetti

Neymiş, 3600 katsayıyı o söylemiş; neymiş OHAL'i 48 saat içinde kaldıracakmış. ya be gafil, biz iktidar olduğumuzda biz doğruyu konuştuk. Geldik biz bir ayda OHAL'i kaldırdık. Yeni dönemde terörle mücadelenin gereği olarak inşallah OHAL'i süre bittiğinde kaldıracağız. Ama bu demek değil ki, bundan sonra yine gelmeyebilir. Teröre yönelik en ufak bir şey olursa yine getirebiliriz. Bizim OHAL'imizin Samsun'a bir zararı var mı Sanayiye bir zararı var mı Eğitime bir zararı var mı E niye rahatsız oluyorsun Dert başka; manipülasyon. 'Acaba buralardan bir şey elde edebilir miyim' Edemeyeceksin. Bugün ülkemizde huzur varsa bu OHAL'i en güzel şekilde kullandığımız için. Bunların emirlerindeki medya organları aracılığıyla şehir hastanelerimiz için masa başı haberler yaptırıyorlar. Muhalefet rahatsız olsa da Samsun'u şehir hastanelerimizin beş yıldızlı konforuyla tanıştıracağız.

'TERÖR OPERASYONLARIMIZ SÜRÜYOR'

Alanda bulunanlara Benim dışımdaki adaylardan terörle mücadele konusunda bir şey duydunuz mu diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adam gidiyor, orada işin başını ziyaret ediyor zaten. Diğerleri bölücü terör örgütüne hazımsızlık duysa da biz Kandil'deki terör bataklığını kurutmak için operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bay Kemal ne diyor 'İran ile anlaştınız mı' diyor. ya Bay Muharrem sen bu işi bilmiyorsun. ya biz 16 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. 15 yıldır bu mücadeleyi vererek biz Afrin'e girerken siz ne dediniz usta-çırak 'Afrin'e girmek doğru değil' dediniz. Girdik mi Şu an itibarıyla Afrin'de 4 bin 600'ü aşkın teröristi biz etkisi hale getirdik. 3 bin Cerablus'ta teröristi etkisiz hale getirdik. Kandil'de ilk operasyonda 20 uçak kaldırdık, 10 önemli noktayı vurduk. Ardından ikinci operasyon, bunların lider kadrolarını vurduk. Nerede Irak'ta vurduk, Kandil'de vurduk diye konuştu.

'MÜNBİÇ'TE DEVRİYE GEZME BAŞLADI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran sonrası Afrin'i geri almaktan bahseden alçaklara o günleri asla göstermeyeceklerini belirterek, Şu anda biz öyle bir mücadele veriyoruz ki, ben asil milletime sesleniyorum, CHP'ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum, HDP'ye de sesleniyorum, Saadet'e gönül verenlere de sesleniyorum, sözde İYİ Partilere sesleniyorum, gelin lütfen dikkatli olalım. Biz şu anda milletimizin beka davasında bir mücadele sürdürüyoruz. Bu beka davasındaki mücadelemizde sizin lider kadrolarınızın bir derdi yok. Ama bizim derdimiz var. Er veya geç bu mücadeleyi biz kazanacağız. ve biz kimseden icazet alarak bu yolda yürümüyoruz. Şu anda Münbiç'te, şu anda 'devriye gezme olayı' dedik, o da başladı. Niye Kardeşim iş bilenin kılıç kuşananın dedi.

ERDOĞAN SAMSUN'U İÇ ANADOLUYA HIZLI TRENLE BAĞLAYACAĞIZ

Son 16 yılda sosyal devlet anlayışını her alanda geliştidiklerini ifade eden Erdoğan, eskiden olduğu gibi sadece belli kesimlerin değil, 81 milyonun tamamının refah düzeyini yükseltmenin çabası içinde olduklarını söyledi. Erdoğan, 'Gariplerin, yetimlerin, yardıma muhtaçların hep yanında yer aldık. Samsun'da şehit yakınlarımıza, gazilerimize, engellilerimize, yaşlılarımıza, muhtaçlara 2,5 katrilyon lira kaynak aktardık. TOKİ vasıtasıyla 16 yılda 9 bin 459 konut projesini hayata geçirdik. 120 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu üzerine 186 kilometre ilave etmek suretiyle 306 kilometre bölünmüş yola çıkardık. Samsun'da 1 katrilyon lira olan 8 adet yol projemizin yapımı sürüyor. Yaklaşık 5,5 katrilyon liralık maliyeti olan Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale hızlı tren projesinin kesin proje sondaj çalışmaları sürüyor. Bu işleri bu yıl içinde tamamlayıp yapım için gerekli adımları atacağız. Samsun'u İç Anadolu'ya hızlı trenle bağlamış olacağız. Samsun'da 16 yılda 8 baraj inşa ettik. Samsun'da havalimanı yolcu kapasitesi 1 milyon 152 bine ulaştı. Biz icraattan bahsediyoruz, bunlar neden bahsediyor. Utanmadan sıkılmadan biz bu ülkeyi soymuşuz soğana çevirmişiz. Bu ülke soyuldu soğana çevrildi de bunlar nasıl yapılıyor. Samsunlu çiftçilerimize toplamda 2 katrilyon liralık tarımsal destek verdik. Çıkıyor 'çiftçiye bir şey verilmedi' diyor. Haberi yok. Gel bunu bize sor. Ama işine gelmez. Çünkü yalan, akşam yatarlar yalan, sabah kalkarlar yalanö dedi.

İMAR İSKAN SORUNUNU İMAR BARIŞI İLE ÇÖZDÜK

Erdoğan, söz verdikleri gibi emeklilerin bayram ikramiyelerini bayram öncesi ödediklerini, polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600 çıkardıklarını, emekli ikramiyelerinde ve maaşlarında yüzde 22'lik net bir iyileşme sağladıklarını belirtti. Seçim kararından çok önce taşeron sorununu çözdüklerini ifade eden Erdoğan, muhalefet tarafından istismar edilen imar ve iskan sorununu da imar barışı ile çözdüklerini söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NA 15 TEMMUZ ELEŞTİRİSİ

15 Temmuz darbe girişimine değinen Erdoğan, şöyle devam etti

'Faiz lobisinden darbe şakşakçılarına kadar tüm millet düşmanlarına cevabı önce sandıkta verdik. Sandığa giderek vesayetçilerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Oylarımızı kullanarak demokrasi düşmanlarını hizaya getirdik. Sandıklara sahip çıkarak ülkemizin ve milletimizin geleceğini kurtardık. Gerektiğinde 15 Temmuz'da olduğu gibi tanklara, helikopterlere, F-16'lara karşı meydan okuduk. Peki Bay Kemal ne yaptı Saat 23.17, Atatürk Havalimanı'nda hemen tankların arasından arabaya biniverdi ve Bakırköy Belediyesine gitti. O anda Atatürk Havalimanı'nda 10 binler var. Ben henüz daha oraya gelmedim. Ne diyor; sayın cumhurbaşkanı bana da haber verseydi ben de beklerdim. Yok iadeli taahhütlü sana da haber vereceğiz. Biz milletimize çağrımızı yaptık, milletimiz oradaydı, on binler oradaydı; ama sen korkaksın korkak. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Onlar hep kaçarlar, kuyruklarını da sıkıştırırlar bacaklarının arasına kaçarlar. Uğruna bedel ödediğimiz, 251 evladımızı bir gecede kurban verdiğimiz demokrasimizi 3-5 kifayetsiz muhterisin insafına asla bırakmadık. Çünkü biz 1947 yılında Mersin Arslanköylü kadınların haykırdığı şu hakikati çok iyi biliyoruz; Sandık namusumuzdur. Sandık bu milletin namusudur. Sandık bu milletin vandallara, çapulculara, teröristlere karşı en etkili silahıdır. Oy bu milletin darbesavarıdır. 24 Haziran'da cumhur ittifakına verilen her oy darbe ve kriz üreticisine, eski Türkiye sisteminin tabutuna çakılmış son çivi olacaktır. 24 Haziran'da Ak Parti'ye verilen her oy istikbalimizin garantisi olacaktır. İnşallah 24 Haziran, yeni Türkiye'nin inşası için bir milat olacaktır. İstiklalimizi kazandığımız bir ruhla inşallah istikbalimizi kuracağız. Ülkemizin sendelemesini bekleyenlerin bir kez daha heveslerini kursaklarında bırakacağız.ö

VATANDAŞLARA 'SANDIĞA GİDİN' ÇAĞRISI YAPTI

Tüm vatandaşlara sandığa gitme çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi

'Yeni bir yönetim sistemine geçeceğiz. Bu seçimlerde Türkiye, dünya demokrasi tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir zafer kazanmak durumundadır. Dönem rehavete kapılma değil; irademize sahip çıkma dönemidir. Gün bahane bulma değil; sandığa damga vurma günüdür. Hemen her şeyin kazası olur, sandığın kazası olmaz. İş işten geçtikten sonra ahların, vahların, keşkelerin hiç kimseye bir faydası dokunmaz. 24 Haziran akşamına kadar tüm vatandaşlarımdan olağanüstü bir gayret bekliyorum. Özellikle kadınlarımız ve gençlerimizden çok ciddi bir gayret bekliyorum. Bizi ayak oyunlarıyla yıldırmaya çalışanlara verilecek en güzel cevap büyükelçiliklerimizde, gümrük kapılarımızda oylarımızı kullanmak olacaktır. Bizi terör örgütleri üzerinden hizaya sokmaya çalışanlara cevap sandıkta verilecek. Bizi döviz kuru ve kredi notu üzerinden terbiye etmeye heveslenenlere de Osmanlı tokadını sandıkta vuracağız. İnşallah yastık altında doları olanlar, Euro'su olanlar bunları bozdurun. Bunları TL'ye çevirin.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun mitinginin ardından helikopter ile Ordu'ya hareket etti.