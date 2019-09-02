Samsun en huzurlu mahallede 50 yıldır asayiş berkemal

02.09.2019 10:40

En huzurlu mahallede 50 yıldır asayiş berkemal

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı bin 400 nüfuslu Kolay Mahallesi'nde yaklaşık 50 yıldır cinayet, yaralama, hırsızlık, gasp gibi büyük çaplı hiç bir asayiş olayı yaşanmıyor. Derbent Baraj Gölü kenarında bulunan mahalle, doğal güzelliğinin yanı sıra huzurlu ve olaysız geçmesiyle dikkat çekiyor. Muhtar Mustafa Öztürk, mahallelerinin çok huzurlu olduğunu belirterek, Burada insanlar arasında anlaşmazlık olacak bir durum yok. 50 yıldır ciddi bir olay yaşamadık dedi.

Samsun'un Bafra ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki bin 400 nüfuslu Kolay Mahallesi, bölgesinde en huzurlu ve asayiş açısından da 'olaysız mahalle' olarak biliniyor. Mahallede, yaklaşık 50 yıldır cinayet, yaralama, hırsızlık, gasp gibi büyük çaplı hiç bir asayiş olayı yaşanmadı. Derbent Baraj Gölü kenarında bulunan mahalle, doğal güzelliğinin yanı sıra asayiş açısından olaysız geçmesiyle de dikkat çekiyor. Mahallede, asayiş olaylarının yaşanmamasında yörede yaşayanların birbirleriyle güçlü akrabalık bağlarının bulunmasının etkili olduğu belirtiliyor.

'BURADA HERKES AKRABA'

Mahalle sakini Adnan Öztürk, Bu mahallede parmakla sayılacak kadar az genç yaşar. Burada yaşayanlar genellikle yaşlılar. Yaz aylarında ve bayramlarda nüfusumuz 5 bine kadar çıkabiliyor. Kavga edebilmek için bir neden lazım. Burada öyle bir neden yok. Burada kavga olmamasının en büyük nedeni, bu mahallede yaşayan herkesin birbiri ile akraba olmasıdır. Eğer bir yerde huzursuzluk varsa biri gelip der ki, 'Siz zaten akrabasınız, ayıp değil mi' diye birileri araya girer ve olay büyümeden sonuçlanır. Buda burada büyük çaplı olayların yaşanmasına engel olur. Olaylarda büyümediği için büyük çaplı asayiş olayları yaşanmıyor dedi.

'50 YILDIR CİDDİ OLAY YAŞANMADI'

Mahalle Muhtarı Mustafa Öztürk de mahallelerinin çok huzurlu bir yer olduğunu belirterek, Burada insanlar arasında anlaşmazlık olacak bir durum yok. Tahsil oranı çok yüksek. Her hanede emekliler var sabit maaşları geliyor. Maddi açıdan kimse sorun yaşamıyor. Ayrıca tarım arazileri baraj altında kaldığı için arazi anlaşmazlığına neden olacak bir durumda yok. Herkes birbirinin akrabası. Hal böyle olunca olaya neden olacak bir durum da oluşmuyor. Yaklaşık 50 yıldır ciddi bir asayiş olayı hiç yaşanmadı diye konuştu.

Kaynak: DHA