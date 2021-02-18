Samsun Emniyetinden "teknoloji bağımlılığı" ve "siber zorbalık" klibi

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Samsun Emniyet Müdürlüğü, "teknoloji bağımlılığı" ve "siber zorbalık" konusunda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla klip hazırladı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, "teknoloji bağımlılığı" ve "siber zorbalık" konusunda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla klip hazırladı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, SİBERAY faaliyetleri kapsamında "teknoloji bağımlılığı", "güvenli internet-bilişim güvenliği", "siber zorbalık", "etkili iletişim-öğretim yöntem teknikleri" ve "bilinçli sosyal medya kullanımı" konusunda hazırladıkları afiş ve broşürleri kent genelinde cadde ve sokaklarda dağıttı.

"Oltalama yoluyla dolandırıcılık" konularında da vatandaşları bilgilendiren ekipler, Foto Film Şubesi ekiplerinin desteğiyle video klip hazırladı.

Afiş ve broşürlerin yer aldığı görüntülerde, ekiplerin çalışmaları ile özellikle teknoloji bağımlığı ve siber zorbalık konularında vatandaşların dikkati çekildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında paylaşılan klipte, vatandaşların www.siberay.com adresinden de faydalı bilgiler edinebileceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek