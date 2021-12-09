Samsun Emniyetinden öğrencilere "güvenli internet kullanımı" ve "siber zorbalık" eğitimi - Haberler
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Samsun Emniyetinden öğrencilere "güvenli internet kullanımı" ve "siber zorbalık" eğitimi

Samsun Emniyetinden öğrencilere
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun Emniyet Müdürlüğü, SİBERAY Projesi kapsamında öğrencilere "güvenli internet kullanımı" ve "siber zorbalık" eğitimi verdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, SİBERAY Projesi kapsamında öğrencilere "güvenli internet kullanımı" ve "siber zorbalık" eğitimi verdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde geliştirilen SİBERAY Projesi kapsamında eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Yavuz Selim Anadolu Lisesi, Recep Tanrıverdi Ortaokulu ve Atakent Ortaokulundaki öğrencilerle buluşan ekipler, proje kapsamında "güvenli internet kullanımı" ve "siber zorbalık"ı anlattı.

Eğitime, 680 öğrenci ile 22 öğretmen katıldı.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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