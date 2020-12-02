Samsun Emniyetinden engellilere özel klip

Samsun Emniyet Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel klip hazırladı.

Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri ile Samsun'daki engelli dernekleri temsilcileri ve üyelerinin yer aldığı klipte, engellilerin yanında olduklarını hissetmeleri amacıyla çeşitli mesajlara yer verildi.

Hazırlanan klip, emniyetin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün sosyal faaliyetleri kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Engellilerin hayata engelsiz şekilde katılımlarının sağlanması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için toplum, kurum ve kuruluşlar olarak herkese ayrı ayrı sorumluluklar düşmektedir. Farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan dijital mesajlar içeren video ile daha fazla vatandaşımızın bilinçlenmesi ve farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek