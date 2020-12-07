Samsun Emniyeti terör örgütü DEAŞ operasyonunun görüntülerini paylaştı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunun görüntülerini paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubesi ekiplerince çekilen görüntülerde, özel harekat ve terörle mücadele ekiplerinin adreslere gerçekleştirdikleri baskın, yapılan aramalar ve gözaltı işlemleri yer aldı.

Hazırlanan görüntü ise emniyetin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Ekiplerce, 4 Aralık'ta İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 11 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek