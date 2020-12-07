Samsun Emniyeti terör örgütü DEAŞ operasyonunun görüntülerini paylaştı
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Samsun Emniyeti terör örgütü DEAŞ operasyonunun görüntülerini paylaştı

07.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:01

Samsun Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunun görüntülerini paylaştı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunun görüntülerini paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubesi ekiplerince çekilen görüntülerde, özel harekat ve terörle mücadele ekiplerinin adreslere gerçekleştirdikleri baskın, yapılan aramalar ve gözaltı işlemleri yer aldı.

Hazırlanan görüntü ise emniyetin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Ekiplerce, 4 Aralık'ta İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 11 zanlı gözaltına alınmıştı.

Samsun Emniyeti terör örgütü DEAŞ operasyonunun görüntülerini paylaştı
Samsun Emniyeti terör örgütü DEAŞ operasyonunun görüntülerini paylaştı
Samsun Emniyeti terör örgütü DEAŞ operasyonunun görüntülerini paylaştı
Samsun Emniyeti terör örgütü DEAŞ operasyonunun görüntülerini paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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