Samsun Emniyeti sokağa çıkma kısıtlamasında caddeleri havadan görüntüledi

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında boş cadde ve sokakları drone ile görüntüledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında boş cadde ve sokakları drone ile görüntüledi.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, drone ile il merkezi ve ilçeleri havadan görüntüledi.

İnsan hareketliliği ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda büyük oranda kısıtlamaya uyulduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun