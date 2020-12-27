Samsun Emniyeti sokağa çıkma kısıtlamasında caddeleri havadan görüntüledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun Emniyeti sokağa çıkma kısıtlamasında caddeleri havadan görüntüledi

27.12.2020 18:33 | Son Güncelleme: 27.12.2020 18:36
Samsun Emniyeti sokağa çıkma kısıtlamasında caddeleri havadan görüntüledi

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında boş cadde ve sokakları drone ile görüntüledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında boş cadde ve sokakları drone ile görüntüledi.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, drone ile il merkezi ve ilçeleri havadan görüntüledi.

İnsan hareketliliği ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda büyük oranda kısıtlamaya uyulduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Fuat Oktay Özlem Zengin Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Furkan Palalı Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Fatih Terim Bahattin Şimşek Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Elazığ Deprem İngiltere Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun Emniyeti sokağa çıkma kısıtlamasında caddeleri havadan görüntüledi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 18:38:27. #1.15#
title