Samsun Emniyeti şehit çocuğu için sünnet töreni düzenledi
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Samsun Emniyeti şehit çocuğu için sünnet töreni düzenledi

Samsun Emniyeti şehit çocuğu için sünnet töreni düzenledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Iğdır'da şehit edilen 13 polis memurundan biri olan Burak Zor'un 7 yaşındaki oğlu Eymen için Samsun Emniyet Müdürlüğü görkemli sünnet töreni düzenledi.

Iğdır'da şehit edilen 13 polis memurundan biri olan Burak Zor'un 7 yaşındaki oğlu Eymen için Samsun Emniyet Müdürlüğü görkemli sünnet töreni düzenledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, 2015 yılında PKK'lı teröristlerin yola döşedikleri yaklaşık 1 ton bombayı uzaktan kumanda ile patlatması sonucu şehit düşen 13 polisten biri olan Burak Zor'un 7 yaşındaki oğlu Eymen için İlkadım ilçesindeki evinin önünde sünnet töreni düzenledi. Eymen Zor'un annesi Arzu Zor, düzenlenen etkinlik karşısında duygulu anlar yaşadı.Polis ekipleri ayrıca otomobillerle konvoy yaparak Eymen'e unutulmaz bir gün yaşattılar. Sünnet törenine emniyet personeli, Eymen'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Samsun Emniyeti şehit çocuğu için sünnet töreni düzenledi
Samsun Emniyeti şehit çocuğu için sünnet töreni düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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