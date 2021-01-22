Samsun Emniyeti, öğrencilere "EBA" üzerinden trafik eğitimi verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Samsun Emniyeti, öğrencilere "EBA" üzerinden trafik eğitimi verdi

22.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:52
Samsun Emniyeti, öğrencilere

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik eğitimi verdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik eğitimi verdi.

Trafik polisleri, günlük yaşantının içinde yaya ve yolcu olarak trafik unsurlarıyla karşı karşıya kalan çocuklara trafik konularına bilgi verdi.

EBA üzerinden verilen eğitimde trafik bilincini aşılamak, temel trafik kurallarını, trafik işaretleri ve işaretçilerini erken yaşlarda öğrenmelerini sağlamak, çocukların trafik kurallarına uymayı bir davranış biçimi haline getirmelerini ve bu sayede kazaya karışmalarını engellemek ve trafik bilinci oluşan çocukların aileleri üzerindeki yaptırım gücünden de faydalanılarak trafik kurallarına uymaları konusunda ebeveynlerine hatırlatmalar yaparak trafik kurallarına uyma alışkanlığının aile içerisinde de kazanılmasının sağlanması amaçlandı.

Eğitimde ekipler, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Ekiplerin sunduğu eğitimlerin aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ümit Özdağ Engin Altay Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Can Yaman Prens William Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Mesut Özil Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Türk Rusya Ankara Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun Emniyeti, öğrencilere "EBA" üzerinden trafik eğitimi verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 11:53:56. #1.14#
title