Samsun Emniyeti'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kısa film
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Samsun Emniyeti'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kısa film

08.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:36

Samsun Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kısa film hazırladı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kısa film hazırladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubesi ekiplerince hazırlanan kısa film, sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Emniyetin değişik birimlerinde çalışan kadın polislerin görüntülerinin yer aldığı kısa filmde, kadın polisler, "Biz gücüz, biz şefkatiz, biz cesaretiz, biz yaşamın ta kendisiyiz: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Samsun Emniyeti'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kısa film
Samsun Emniyeti'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kısa film
Samsun Emniyeti'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kısa film
Samsun Emniyeti'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kısa film

Kaynak: Anadolu Ajansı

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