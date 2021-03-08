Samsun Emniyeti'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kısa film

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Samsun Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kısa film hazırladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubesi ekiplerince hazırlanan kısa film, sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Emniyetin değişik birimlerinde çalışan kadın polislerin görüntülerinin yer aldığı kısa filmde, kadın polisler, "Biz gücüz, biz şefkatiz, biz cesaretiz, biz yaşamın ta kendisiyiz: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı