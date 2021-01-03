Samsun Emniyeti kısıtlamada boş kalan cadde ve sokakları drone ile görüntüledi

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan cadde ve sokaklar drone ile görüntülendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan cadde ve sokaklar drone ile görüntülendi.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, drone ile il merkezi ve ilçeleri havadan görüntüledi.

İnsan hareketliliği ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda büyük oranda kısıtlamaya uyulduğu görüldü.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Koronavirüsle mücadele kapsamında bu hafta yılbaşını da kapsayacak şekilde uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını gönülden ve hassasiyetle kurallara riayet ederek verdiğiniz katkı sayesinde başarılı bir şekilde tamamlıyoruz." ifadesini kullandı.

Vaka sayıları ve hastanelerin yükünün azaltılması noktasında kısıtlamaların faydalarının ilerleyen günlerde görüleceğine dikkati çeken Dağlı, şunları kaydetti:

"Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesinin de etkisiyle hafta içi rehavete kapılarak heba etmeyelim. Sağlık çalışanlarımız ve kolluk kuvvetlerimiz başta olmak üzere kısıtlama süresince hepimizin sağlığı ve güvenliği için özveri ve fedakarlıkla çalışan tüm görevlilerimize teşekkür ediyor, herkese sağlıklı günler diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun