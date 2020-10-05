Samsun Emniyet Müdürlüğünün eylül ayı faaliyetleri

Samsun Emniyet Müdürlüğü eylül ayı içinde gerçekleştirdiği uygulama ve denetimleri açıkladı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü eylül ayı içinde gerçekleştirdiği uygulama ve denetimleri açıkladı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun'un huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Asayiş Şubesi, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi, KOM Şubesi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince, 2020 yılı eylül ayı içinde uygulama ve denetimler gerçekleştirildi.

Asayiş Şube ve Merkez İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında, 162 bin 349 kişinin GBT kontrolünde 382 şüpheli yakalandı.

Denetimlerde, 50 bin 535 araç kontrol edilerek 1204 araca işlem yapıldı, 42 ruhsatsız tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 18 av tüfeği, 390 çeşitli çaplarda fişek, 305 kesici alet, 2 gram eroin, 40 gram esrar maddesi, 113 gram sentetik uyuşturucu, 1366 sentetik hap, 9 gram metanfematin ve 155 ekstazi ele geçirildi.

TEM Şubesince FETÖ/PDY üyesi 12 kişi hakkında işlem yapıldı, operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı, DEAŞ'a yönelik operasyonlarda da 27 kişiye, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapma suçundan bir kişiye işlem yapıldı.

KOM Şubesi ise operasyonlarda 72 kişiyi yakaladı, 8 tabanca, 119 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca, kurusıkı tabanca fişeği, 9 şarjör, 532 şişe içki, 86 bin 900 dal makaron, 67 paket ve 11 kilogram bandrolsüz kaçak tütün, 494 emtia, 129 tarihi eser, 436 şişe etil alkol, 763 paket nargile tütünü, 33 TAPDK bandrolü, 593 alkol yapımında kullanılan anason aroması, Makaron Dolum Makinası, 35 şişe alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen sıvı madde, 95 boş alkol şişesi, 774 içki yapımında kullanılan içki kiti, 306 alkol yapımında kullanılan etiket, sahte para, 800 ekstazi hap, 9 sentetik hap ile 93 kilogram açık tütün ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin gerçekleştirdiği 215 uygulama ve operasyonda, yakalanan 374 kişiden 41'i tutuklandı, 15'i adli kontrol olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonlarda, 8 kilo 4,45 gram esrar, 1495 gram sentetik uyuşturucu, 5,23 gram eroin, 3 bin 845 sentetik hap, 4 bin 279 ekstazi hap, 322 kök kenevir, 713,4 gram metamfetamin, 0,81 gram kokain, 318 gram kenevir tohumu ve 11,1 gram skunka el konuldu.

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 99 bin 706 araç sürücüsü kontrol edildi, 10 bin 455 araç sürücüsü ve 17010 araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı 10 milyon 738 bin 425 lira cezai işlem uygulandı, 409 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu ve 814 araç trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek