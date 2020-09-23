Samsun Emniyet Müdürlüğü, 70 ekip ve 300 personelin katıldığı operasyonun görüntülerini paylaştı
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, 70 ekip ve 300 personelin katıldığı operasyonun görüntülerini paylaştı

23.09.2020 11:37 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:02

Samsun Emniyet Müdürlüğü, 70 ekip ve 300 personelin katıldığı operasyonun görüntülerini paylaştı Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 70 ekip ve 300 personelin katıldığı asayiş operasyonunun görüntüleri nefes kesti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, 70 ekip ve 300 personelin katıldığı operasyonun görüntülerini paylaştı

SAMSUN - Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 70 ekip ve 300 personelin katıldığı asayiş operasyonunun görüntüleri nefes kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi adına asayiş operasyonu düzenledi. Tekkeköy'de değişik tarihlerde gerçekleşen yağma olaylarının faillerini yakalamak için 70 ekip ve 300 personelin katılımı ile bu sabah saat ise 06.00'da 8 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında birçok aranan şahıs gözaltına alındı.

Nefes kesen operasyonun görüntüleri, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından klip halına getirildi. Havadan ve karadan takip edilen operasyon görüntüleri, film sahnelerini aratmadı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, 70 ekip ve 300 personelin katıldığı operasyonun görüntülerini paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR

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