Samsun Emniyet Müdürlüğünden AA Samsun Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Haberler
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Samsun Emniyet Müdürlüğünden AA Samsun Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Samsun Emniyet Müdürlüğünden AA Samsun Bölge Müdürlüğüne ziyaret
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

SAMSUN (AA) - Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Urhal, AA Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar'a ziyarette bulundu. Ziyarette Urhal, AA Bölge Müdürü Sansar ile çalışanların 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

AA'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Sansar, ziyaretleri dolayısıyla Urhal'a teşekkür etti.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri

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