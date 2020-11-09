Son dakika haber: Çocuk Şube Müdürlüğü hizmet binası yenilendi
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Son dakika haber: Çocuk Şube Müdürlüğü hizmet binası yenilendi

09.11.2020 16:41 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:02
Son dakika haber: Çocuk Şube Müdürlüğü hizmet binası yenilendi

Son dakika haberine göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü hizmet binası yenilendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü hizmet binası yenilendi. Çocukların ilgi ve zevklerine göre revize edilen şube; güvenli, ulaşabilir, rahat, ferah ve modern bir ortam haline getirildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü; korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, evden veya kurumdan kaçan refakatsiz, sokakta yaşayan, oturduğu yeri haber vermekten aciz, hakkında koruma, ıslah veya tedavi tedbiri alınan, suça maruz kalan, suç işlediği şüphesi altında bulunan, kimliği tespit edilemeyen çocuklara yönelik görevleri yerine getirerek, topluma kazandırma çalışmaları yapıyor. Bu doğrultuda hizmet binası vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak amacıyla çocukların ilgi ve zevklerine göre revize edilerek, güvenli, ulaşabilir, rahat, ferah ve modern bir ortam haline getirildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü, İlkadım ilçesinde, İstasyon Mahallesi Anafartalar Caddesi 18 numarada hizmet vermeye devam ediyor. Yenilenen hizmet binasına Çocuk İzlem Merkezi (Ç.İ.M.) odası ve sosyal hizmetler uzmanları görüşme odası eklendi.

Yenilenen Çocuk Şube Müdürlüğü hizmet binasını İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ziyaret etti. Çocuk Şube Müdürlüğü personelini yerinde denetleyerek faaliyet ve çalışmaları ile ilgili bilgi aldı, görevlerinde başarılar diledi. - SAMSUN

Son dakika haber: Çocuk Şube Müdürlüğü hizmet binası yenilendi
Son dakika haber: Çocuk Şube Müdürlüğü hizmet binası yenilendi
Son dakika haber: Çocuk Şube Müdürlüğü hizmet binası yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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