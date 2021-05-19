Samsun Emniyet Müdürlüğü 19 Mayıs klibi çekti
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Samsun Emniyet Müdürlüğü 19 Mayıs klibi çekti

Samsun Emniyet Müdürlüğü 19 Mayıs klibi çekti
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da emniyet mensupları,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çekilen klipte rol aldı.

Samsun'da emniyet mensupları,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çekilen klipte rol aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102'nci yıl dönümü için klip hazırladı.

Foto Film Şubesi ekiplerince hazırlanan klipte, emniyetin çeşitli birimlerinde görev yapan polisler rol aldı.

Klipte, çeşitli spor etkinlikleri ile deniz ve kara askerlerinin Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Tütün İskelesi'nden karaya çıkışı ve Türk bayrağının askerlerin ellerinde karaya çıkarılmasına da yer verildi.

Samsun Valiliği, klibi, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "1919 senesi Mayısı içinde Samsun'a çıktığım gün, elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu, yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben, bu ulusal kuvvete, bütün milletime güvenerek işe başladım." sözüyle resmi Twitter hesabından paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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