Samsun elma yüklü tır devrildi, sürücüsü 'yapacak bir şey yok' dedi
Haberler » Güncel » Samsun elma yüklü tır devrildi, sürücüsü 'yapacak bir şey yok' dedi - Haber

Samsun elma yüklü tır devrildi, sürücüsü 'yapacak bir şey yok' dedi

Elma yüklü TIR devrildi, sürücüsü 'yapacak bir şey yok' dediKaraman'dan Samsun'a giden elma yüklü TIR, otogar mevkisinde, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

10.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:58
Samsun elma yüklü tır devrildi, sürücüsü 'yapacak bir şey yok' dedi

Elma yüklü TIR devrildi, sürücüsü 'yapacak bir şey yok' dedi

'dan 'a giden elma yüklü TIR, otogar mevkisinde, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yara almayan sürücüsü Hacı Polat, "Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok" dedi. Kaza, saat 12.30 sıralarında, İlkadım ilçesi otogar mevkisinde meydana geldi. Karaman'dan Sebze ve Meyve Hali'ne elma getirmek üzere yola çıkan Hacı Polat idaresindeki 42 Z 4693 plakalı TIR, bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meyve ve Sebze Hali'nde 2 kilometre kala devrilen aracında yara almayan sürücü Hacı Polat, "Yavaş yavaş ilerlerken böyle bir kaza oldu. Kaza Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok" dedi. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Samsun elma yüklü tır devrildi, sürücüsü 'yapacak bir şey yok' dedi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler