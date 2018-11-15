Samsun, Ekmekteki Zam ve Gramaj Artışını Konuşuyor

Samsun'da ekmeğe yapılan gramaj ve fiyat artışı hem vatandaşı hem de fırıncıyı memnun etmedi.

Samsun Fırıncılar Odasının bugünden itibaren uygulamaya koyduğu fiyat tarifesine göre 200 gram 1 TL olan ekmek, 300 gram 1,5 TL'ye yükseltildi. Fiyat ve gramaj artışları hakkında görüşlerini bildiren fırıncı ve vatandaşlar artışlardan memnun olmadıklarını dile getirdi. Fırıncılar giderlerin aynı olduğunu belirtirken vatandaşlar ise alım gücünün düştüğünden yakındı.

Un fiyatlarının da arttığını belirten fırıncı Recep Çalga, "Bizim için iyi oldu. Bence bu artışın halka bir zararı yok. Gramaj arttı. 5 ekmek alan üç ekmek alacak. Önceden bir çuval undan 330 tane ekmek çıkartıyorduk, şimdi 240 tane ekmek çıkıyor. Ama değişen fazla bir şey yok. Giden un ve maya aynı. Önceden biz 5 çuvalla ekmek yaparken, şimdi 6 çuvala çıktı. Bizim için sağlıklı değil bu fiyatlar" dedi.

"Fırıncının zararına"

Gramajın büyümesinin iyi olmadığını belirten fırıncı Vural Aşçıoğlu, "Bu bizim için zarar. Vatandaş 'ekmek neden 1,5 lira oldu' diyor. Ekmek 1,5 lira olmadı. 300 gram ekmek 1,5 lira. Zam yok ama fırıncının zararına. İşçilik azaldı diyorlar. İşçiden tasarruf yapacaksınız diyorlar. Ekmeğin gramajı büyüdü diye ben işçi çıkartamam" diye konuştu.

Dar gelirliler için bu artışların fazla olduğunu belirten emekli Nihat Semiz, "Fiyat artışı biraz fazla. Emeklinin maaşına göre artış olursa olur ama artmazsa emeklinin işi zor. Dar gelirlinin işi zor. Biz zammı yılbaşında bekliyorduk ama bunlar uyanık davrandı" diye konuştu.

"Zam yapan ayağına kurşun atar"

Gramaj ve fiyat artışını doğru bulmadığını belirten bir vatandaş, "Gram ve fiyat artışı yapılmasaydı daha iyiydi. Önemli olan ekmeğin 1 lira olup vatandaşın alabilmesi. Gramaj da artmayacaktı zam da yapılmayacaktı. Zam yapan ayağına kurşun atar" şeklinde konuştu.

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit ise artışların zam olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, gramaj artışı yapıldığını belirtti.

Samsun Fırıncılar Odasının yeni fiyat tarifesi şöyle:

"300 gram baston ekmek 1,5 TL, 600 gram ikili somun 3 TL, 600 gram ikili tandır 3 TL, 900 gram üçlü Trabzon ekmeği 4,5 TL, bin 500 gram beşli Trabzon ekmeği 7,5 TL, 3 bin gram onlu Trabzon ekmeği 15 TL, 300 gram kepek ekmek 1,5 TL, 300 gram pıtıl ekmek 1,5 TL, 250 gram sade pide 1,5 TL, 200 gram lavaş 1,5 TL ve 170 gram kıymalı hamur 2 TL." - SAMSUN