Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği düzenlendi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Vali Zülkif Dağlı, hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Samsun'da 12 sağlık çalışanını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybetmeleri nedeniyle bu yıl Tıp Bayramı'nı buruk kutladıklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarının özellikle bir yıldır devam eden küresel salgın sürecinde mesai kavramı gözetmeksizin özveriyle nasıl çalıştığına, nasıl mücadele verdiğine şahit olduklarına işaret eden Dağlı, "İnsan sağlığı ve huzuru için gösterdiğiniz gayretten dolayı hepinize teşekkür ediyor, salgınla mücadelede kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızı minnet ve rahmetle anıyorum." dedi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ise salgın döneminde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarından dolayı 14 Mart Tıp Bayramı'nda kutlama duygusundan eser bulunmadığını dile getirdi.

Sağlık çalışanı arkadaşlarını, sevdiklerini kaybettiklerini, hem kendileri hem de aileleri için ayrı bir endişe hissiyle geçen zor bir yılı geride bıraktıklarını anlatan Oruç, şunları kaydetti:

"İçimiz buruk, yorgunuz, hüzünlüyüz, biraz da acı doluyuz ama buna rağmen bir o kadar da gururluyuz. Herkesin ismini duyunca bile korktuğu bir düşmana karşı milletimizi, insanlarımızı korumak, onları hayatta tutmak için canla başla mücadele ettik. Mesleğimizin, hekimliğin, sağlık çalışanı olmanın ne demek olduğunu, nasıl bir özveri ve milleti, insanları için atan bir yüreğe sahip olmayı gerektirdiğini bir kez daha gösterdik. Hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, sevdiklerine ve yakınlarına sabırlar temenni ediyor, başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen ise salgının başından beri özveriyle çalışan sağlık çalışanları ve meslektaşları ile gurur duyduğunu vurguladı.

Şen, "14 Mart aynı zamanda Milli Mücadele'deki tıbbi geçmişi de anmaktır. Kovid-19 ile mücadelemizde sağlık camiası olarak ölüme meydan okuyarak görev başında kaldık, kalmaya da devam edeceğiz. Şehit olan arkadaşlarımızla gurur duyuyor, rahmet ve saygıyla anıyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ile sağlık çalışanları katıldı.

Etkinlikte Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaparken emekliye ayrılan doktorlara da plaket verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun