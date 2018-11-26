Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Polikliniği Açıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İnme Polikliniği hizmete başladı.

Girişimsel Nöroloji Uzmanı ve İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Çetin Kürşad Akpınar, yaptığı yazılı açıklamada, inmenin damar tıkanması veya damar yırtılmasına bağlı olarak gelişen bir durum olduğunu belirtti.

İnmenin dünyada en sık sakatlık bırakan ve ikinci sıklıkta da ölüm riskine neden olan bir hastalık olduğunu aktaran Akpınar, şu değerlendirmede bulundu:

"İnme geçiren hastaların üçte biri sakat kalırken üçte biri ölmektedir. Bu nedenle önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Türkiye de yaklaşık her yıl 200 bin kişi inme geçirmektedir. Yani 3 dakikada bir kişi inme geçirmektedir. İnme artık kader değildir. Çünkü akut dönemde yapılacak tedaviyle, ilk 4.5 saatte toplardamardan damar açıcı ilaç verilerek, ilk 8 saate kadar büyük damar tıkanması var ise atardamardan müdahale edilerek yapılmaktadır. İnme geçiren hasta özellikle de erken dönemde müdahale edilmişse tamamen düzelebilmektedir."

Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane başhekimliğinin desteğiyle İnme Merkezinin dünya standartlarında hizmet vermeye başladığına dikkati çeken Akpınar, merkezle geçtiğimiz 2 yılda 81 hastaya toplardamardan, 102 hastaya ise atardamardan müdahale edildiğini kaydetti.

Tanı ve tedavi sürecinde, çok sayıda 112 ekibi, inme merkezi hemşiresi, anjiografi ve tomografi personeli, acil doktorları, nöroloji hekiminin görev aldığını bildiren Akpınar, poliklinikte inmenin önlenmesi, inmeden korunma, risk faktörlerinin tedavisi ve hastayı uygun bölümlere yönlendirme konularında hizmet verildiğini bildirdi.