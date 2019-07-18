Samsun Eczacı Odası, yeni hizmet binasına taşındı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Derebahçe Mahallesi'ndeki yeni yerin hizmete girmesi dolayısıyla düzenlenen törende, yeni hizmet binasının eczacılara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türk Eczacılar Birliği Bölgelerarası Toplantı'nın da Samsun'da yapmasının mutluluk verici olduğunu belirten Kaymak, "Samsun'un tarihi ve doğal güzelliklerini görmeden gitmeyin. Bu toplantının Samsun'da olmasından dolayı odalar birliğine çok teşekkür ediyorum. Sizlerin birliği, Türkiye'nin birliğine değer katıyor." dedi.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, Milli Mücadele'nin 100. yılının kutlandığı anlamlı yılda bölgeler arası toplantıya ev sahipliği yapmak ve yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirmekten gurur duyduğunu söyledi.

Samsun Eczacı Odasının 63 yıllık bir oda olduğuna işaret eden Çolak, "63 yıl içinde çok sayıda kadro üretmiş ve bu kadrolar başarılı işlere imza atmış. TEB'i başarılı şekilde temsil etmiştir."ifadesini kullandı.

Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karaca ise hizmet binalarının açılış törenine katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yeni hizmet binasının açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, daha sonra binada incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA